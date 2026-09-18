Mua nhà triệu USD vẫn loay hoay chống ngập

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến cư dân một số khu đô thị triệu USD phía tây Hà Nội tiếp tục gặp khó khi đường sá ngập sâ trong nước.

Ngày 18/9, nước đã rút khỏi căn nhà của chị Thúy Hạnh tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Một ngày trước, trong cơn mưa lớn, nhà chị Hạnh bị nước tràn vào, khu vực mất điện, sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn.

"Đặc sản cứ mưa là ngập" tại khu đô thị triệu USD

“Đây năm thứ 3 tôi chuyển về đây, cũng là mùa mưa thứ 3 phải chạy lụt”, chị Hạnh nói.

Trận mưa lần này khiến gia đình chị phải chủ động di chuyển đồ đạc, hạn chế đi lại. Đến sáng 18/9, nước đã rút nhưng việc dọn dẹp và khôi phục sinh hoạt vẫn mất thời gian.

Điều khiến chị Hạnh băn khoăn là căn nhà hiện có giá thị trường hơn 20 tỷ đồng , nhưng cứ vào những đợt mưa lớn, gia đình lại phải đối mặt với cảnh nước ngập, mất điện và khó khăn trong việc đi lại.

Cách đó không xa, tại cổng chào khu đô thị Nam An Khánh, sáng 17/9, nước cũng dâng khoảng 0,7-1 m, nhiều ôtô phải gọi cứu hộ. Nhiều tuyến đường nội khu cũng ngập trong biển nước.

Tình trạng ngập lần này diễn ra sau nhiều ngày Hà Nội có mưa liên tục từ 14/9. Đến ngày 17/9, lượng mưa tích lũy tại một số khu vực thành phố đã vượt 500 mm, trong đó khu vực phường Yên Sở ghi nhận lưu lượng mưa trên 600 mm, phường Hai Bà Trưng gần 599 mm và phường Vĩnh Thanh hơn 531 mm.

Khu vực ngã tư Hoàng Tùng - Nam An Khánh, phía ngoài cổng chào bị ngập sâu. Ảnh: Thắng Quang.

Khu đô thị Nam An Khánh và Geleximco đều nằm dọc khu vực phía tây Hà Nội, nơi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh trong hơn một thập kỷ qua. Hàng loạt khu đô thị thấp tầng được hình thành, giá đất tăng mạnh cùng với sự cải thiện của hạ tầng giao thông và kỳ vọng mở rộng đô thị.

Mức giá của những căn nhà liền kề tại 2 khu đô thị này đã tăng cao so với vài năm trước. Nếu giai đoạn trước năm 2020, mặt bằng giá phổ biến tại đây mới khoảng 60-70 triệu đồng/m2, đến nay, nhiều căn đã được giao dịch, chào bán với mức giá quanh 180-200 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Tính theo đơn giá này, một căn liền kề diện tích 100 m2 tại đây có giá khoảng 20 tỷ đồng , chưa tính giá trị xây dựng. Đây cũng là phân khúc tài sản mà phần lớn người mua kỳ vọng vào không gian sống, hạ tầng và chất lượng vận hành tương xứng với giá trị bất động sản.

Tuy nhiên, khu vực này lại thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập nước khi mưa lớn.

Ciputra, Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn giảm ngập sau đầu tư hạ tầng

Tương tự, tại Khu đô thị Ciputra, nơi có nhiều biệt thự và căn hộ thuộc phân khúc cao cấp nhất nhì ở phía tây bắc Hà Nội, mưa lớn nhiều ngày qua vẫn khiến nước dâng so với mặt đường. Tuy nhiên, lượng nước đã giảm so với các năm trước và rút nhanh khi cường độ mưa giảm.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số khu đô thị như Tây Hồ Tây, Ngoại giao đoàn, Resco, Ecohome... Đáng chú ý, các khu vực này từng nằm trong nhóm địa điểm thường xuyên bị ngập lụt của Thủ đô mỗi khi có mưa lớn.

Việc tình trạng ngập lụt giảm mạnh năm nay là nhờ loạt dự án chống úng ngập Hà Nội triển khai vừa qua.

Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước tại Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm có tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng , đã hoàn thành trong quý II.

Một dự án khác là cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng .

Các công trình này nằm trong nhóm 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của Hà Nội, với tổng vốn đầu tư gần 5.600 tỷ đồng .

Ngoài khu vực phía tây bắc Thủ đô, thành phố cũng triển khai dự án nâng công suất các trạm bơm, bổ sung trạm bơm dã chiến và cải tạo hệ thống cống, rãnh để xử lý úng ngập dọc Đại lộ Thăng Long với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng . Hai dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 tại An Khánh cũng có tổng mức đầu tư lần lượt 858 tỷ đồng và 250 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.