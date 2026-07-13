Aeon sắp tuyển cả nghìn lao động ở Việt Nam

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hải Phòng sẽ phối hợp với Aeon Việt Nam tổ chức ngày hội tuyển dụng vào ngày 18/7, dự kiến thu hút 800-1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp.

Aeon dự kiến tuyển khoảng 1.000 lao động chuẩn bị cho dự án trung tâm mua sắm sắp đi vào hoạt động tại Hải Dương cũ. Ảnh minh họa: Aeon.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hải Phòng, ngày 18/7, đơn vị này sẽ phối hợp với Công ty TNHH Aeon Việt Nam tổ chức ngày hội tuyển dụng.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến thu hút 800-1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn trực tiếp. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhiều vị trí như thực phẩm khô, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm tươi sống, thời trang, phụ kiện, thu ngân, dịch vụ khách hàng, bán hàng đa kênh, giao nhận hàng, chăm sóc khách hàng... Địa điểm làm việc tại Trung tâm mua sắm Aeon Hải Dương, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hải Phòng đã đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền rộng rãi thông tin về chương trình tới người lao động trên địa bàn; vận động người có nhu cầu tìm việc đăng ký ứng tuyển, tham gia phỏng vấn…

Được biết, dự án Trung tâm mua sắm Aeon Hải Dương được Aeon Việt Nam khởi công vào tháng 4 năm ngoái. Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 38.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, trung tâm mua sắm này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026, kỳ vọng mang đến không gian mua sắm hiện đại, nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Công ty TNHH Aeon Việt Nam là thành viên thuộc tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Aeon Group. Việt Nam hiện là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho tập đoàn này tại Đông Nam Á, đồng thời đứng thứ hai trong số các thị trường nước ngoài (chỉ sau Trung Quốc).

Gần đây, tập đoàn Nhật Bản liên tục công bố các dự án trung tâm thương mại mới tại các địa phương của Việt Nam.

Mới nhất, Aeon Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình trao đổi về tiến độ triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon tại phường Phủ Lý. Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 26.000 m2.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào tháng 8 năm nay và đưa vào vận hành trong quý IV/2027. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện khởi công và triển khai đúng tiến độ.

Aeon cho biết tập đoàn đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm, với mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô hoạt động lên hơn 3 lần so với hiện nay.

Theo định hướng này, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống với nhiều mô hình bán lẻ đa dạng, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn đến các tỉnh, thành địa phương, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đến nay, tập đoàn Nhật Bản đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, gồm Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Bình Dương Canary thuộc TP.HCM; Aeon Mall Long Biên và Hà Đông tại Hà Nội; Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân; Aeon Mall Huế và mới nhất là Aeon Tân An tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Tổng diện tích cho thuê của hệ thống đạt hơn 462.000 m2.

Trong đó, các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương được xem là những tài sản chủ lực của doanh nghiệp tại Việt Nam nhờ nằm tại các khu vực có mật độ dân cư cao và sức mua lớn. Tập đoàn cho biết tổng vốn đầu tư tại Việt Nam hiện đạt khoảng 1,5 tỷ USD và đang tiếp tục mở rộng hiện diện thông qua các dự án mới.