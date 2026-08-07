Từ Sacombank đến ACV, Vietnam Airlines đều cắt giảm hàng nghìn nhân sự

Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty mạnh tay thu hẹp quy mô lao động. Thống kê cho thấy riêng 7 doanh nghiệp niêm yết đã cắt giảm hơn 11.000 người chỉ sau 6 tháng đầu năm.

ACV cắt giảm hơn 2.300 nhân sự, trong khi quy mô của Vietnam Airlines thu hẹp gần 1.800 người trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thống kê dữ liệu từ báo cáo tài chính bán niên hợp nhất của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy có 7 đơn vị ghi nhận mức cắt giảm trên 500 lao động so với thời điểm cuối năm 2025, với tổng quy mô nhân sự sụt giảm đã vượt ngưỡng 11.000 người.

Trong đó, Sacombank, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn PAN và Vietnam Airlines là những doanh nghiệp giảm mạnh nhất.

Cắt giảm hàng nghìn nhân sự

Trong nửa đầu năm nay, số lượng nhân sự tại Sacombank đã ghi nhận biến động mạnh từ hoạt động tái cấu trúc.

Báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận số lượng nhân sự ngân hàng mẹ của Sacombank giảm mạnh 3.739 người chỉ trong 6 tháng (từ 15.851 người xuống còn 12.112 người), tương ứng mức thu hẹp gần 24%. Đây được đánh giá là đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhất của ngân hàng này trong hơn thập kỷ qua.

8 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CẮT GIẢM MẠNH NHÂN SỰ SO VỚI CUỐI NĂM 2025 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của các doanh nghiệp. Nhãn Sacombank ACV PAN Group Vietnam Airlines VIB Eximbank PV Drilling Lượng nhân sự cắt giảm người -3739 -2337 -1945 -1777 -724 -506 -503

Đợt thu hẹp lao động diễn ra song song với chuỗi chuyển động tái cấu trúc toàn diện của ngân hàng, từ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 7.119 tỷ đồng (tăng gấp 6 lần cùng kỳ), kiện toàn nhân sự cấp cao, đổi tên pháp lý thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc và di dời trụ sở chính.

Việc giảm mạnh lượng lớn nhân sự giúp Sacombank tiết giảm hơn 6% chi phí cho nhân viên, tạo nguồn lực tài chính tập trung xử lý chất lượng tài sản.

Sacombank vừa thực hiện đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhất trong hơn thập kỷ qua, trong bối cảnh ngân hàng tái cấu trúc toàn diện. Ảnh: Thảo Liên.

Tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), quy mô lao động cũng thu hẹp 2.337 người trong nửa đầu năm (từ 10.811 xuống còn 8.474 người, giảm 22%). Nguyên nhân đến từ việc ACV triển khai kế hoạch tinh gọn bộ máy điều hành, sáp nhập và giảm số lượng phòng ban trực thuộc HĐQT và Ban tổng giám đốc từ 17 phòng ban xuống còn 12 phòng ban.

Việc tái cấu trúc này giúp ACV tiết giảm khoảng 300 tỷ đồng chi phí nhân viên và phúc lợi so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời sắp xếp lại nhân lực tại 25 chi nhánh cảng hàng không để tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ở nhóm doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, Tập đoàn PAN giảm 1.945 nhân sự (từ 10.349 xuống 8.404 người). Do đặc thù ngành nông nghiệp - thực phẩm có tính mùa vụ, PAN Group đã đẩy mạnh cơ giới hóa và tự động hóa các dây chuyền chế biến. Nhờ tinh gọn chi phí, doanh nghiệp này đã có lần đầu tiên trong lịch sử báo lãi nghìn tỷ chỉ sau 6 tháng kinh doanh.

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cắt giảm 1.777 nhân sự (từ 23.686 xuống 21.909 người). Trước áp lực biến động giá nhiên liệu bay và chi phí giá vốn tăng cao, hãng hàng không quốc gia đã tập trung thu hẹp bộ máy khối văn phòng và lực lượng gián tiếp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý bay và dịch vụ mặt đất để bảo vệ dòng tiền.

Nhiều doanh nghiệp, ngân hàng cũng cắt giảm hơn 500 nhân sự

Ngoài nhóm doanh nghiệp cắt giảm hàng nghìn nhân sự, một số doanh nghiệp lớn khác cũng cho thấy mức điều chỉnh mạnh lên tới hơn 500 người trong nửa đầu năm nay.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có VIB (giảm 724 nhân sự) hay Eximbank (giảm 506 nhân sự). Thực tế, xu hướng đẩy mạnh giao dịch số và tự động hóa quy trình giao dịch tại bàn đã giúp các nhà băng tối ưu lực lượng lao động tại chi nhánh và kiểm soát tốt hơn tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR).

Tương tự, Tổng CTCP Khoan & DVKH Dầu khí (PV Drilling - PVD) cũng giảm 503 nhân sự (-21%) trong nửa đầu năm nay, chủ yếu nhờ ứng dụng hệ thống vận hành tự động thông minh, giúp giảm thiểu đáng kể số lượng công nhân thao tác thủ công.