Vietcombank có 3 phó tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm 3 nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, hiệu lực từ ngày 3/8.

Vietcombank vừa bổ nhiệm đồng thời 3 Phó tổng giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, hiệu lực từ ngày 3/8. Ảnh: Nam Khánh.

Theo thông báo thay đổi nhân sự do Vietcombank công bố ngày 3/8, ngân hàng đã bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc mới, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Đây là đợt kiện toàn nhân sự cấp điều hành được Vietcombank thực hiện thông qua các quyết định của HĐQT và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước về công tác nhân sự.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ; ông Bạch Thành Long, Trưởng phòng Phê duyệt tín dụng Trụ sở chính; và ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM, cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vietcombank.

Việc bổ nhiệm đồng thời 3 phó tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Vietcombank tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, bổ sung nguồn nhân sự quản lý cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và tổ chức hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Kết thúc quý II/2026, Vietcombank là ngân hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong nhóm các ngân hàng vốn Nhà nước khi lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng , tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcombank đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng 34%, đạt 29.222 tỷ đồng , nhưng vẫn là ngân hàng có lợi nhuận tuyệt đối cao nhất hệ thống.

Tính đến ngày 30/6, Vietcombank ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 2,66 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 9% so với cuối năm ngoái. Về dư nợ cho vay khách hàng, Vietcombank đạt hơn 1,76 triệu tỷ (+5%); quy mô huy động vốn tăng 3%, đạt 1,73 triệu tỷ đồng .

Về chất lượng tài sản, Vietcombank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt với tổng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) tại thời điểm 30/6 vào khoảng 10.736 tỷ đồng , chỉ tương đương 0,61% tổng dư nợ, thuộc hàng thấp nhất toàn ngành.