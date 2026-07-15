Vietcombank cùng xây 6 mái ấm nghĩa tình cho cựu chiến binh TP.HCM

6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh tại 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng ở TP.HCM được bàn giao sau hơn 4 tháng thi công với kinh phí do Vietcombank tài trợ.

Mỗi mái ấm được dựng xây không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống, mà còn tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Hành trình dựng xây mái ấm

Ngày 14/7, báo Tiền Phong phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh và xã Củ Chi (TP.HCM).

Buổi lễ được tổ chức ở gia đình ông Lê Thanh Bằng (đại diện 4 hộ tại xã Đông Thạnh) và ông Châu Văn Đực (đại diện 2 hộ tại xã Củ Chi), với sự tham dự của đại diện báo Tiền Phong, lãnh đạo Vietcombank, lãnh đạo 2 địa phương cùng nhiều cựu chiến binh và người dân.

Đại diện Vietcombank, báo Tiền Phong và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức gắn biển nhà tình nghĩa tại gia đình cựu chiến binh.

Trước đó, đồng hành cùng chương trình “Chủ nhật đỏ 2026” do báo Tiền Phong khởi xướng vào tháng 3, Vietcombank tài trợ 600 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh ở TP.HCM.

4 gia đình cựu chiến binh ở xã Đông Thạnh nhận quà chúc mừng tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Sau hơn 4 tháng triển khai, những mái ấm mới hoàn thành và được bàn giao đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Không chỉ mang đến nơi ở khang trang và an toàn, căn nhà còn là món quà tri ân thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lan tỏa nghĩa tình từ những mái ấm mới

Phát biểu trong buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức, Phó tổng giám đốc Vietcombank, chia sẻ điều ý nghĩa nhất đối với ngân hàng không phải là ngày trao kinh phí mà là được chứng kiến những mái nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. “Mỗi chương trình an sinh chỉ trọn vẹn khi sự hỗ trợ được chuyển hóa thành công trình thiết thực, mang lại niềm vui và bình yên cho người dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Ông Đặng Hoài Đức, Phó tổng giám đốc Vietcombank, phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo đại diện lãnh đạo xã Đông Thạnh và xã Củ Chi, việc những căn nhà được hoàn thành gần đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng.

Trong niềm vui đón ngôi nhà mới, đại diện các gia đình cựu chiến binh gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, Vietcombank và chính quyền địa phương. Với các gia đình cựu chiến binh, món quà này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm và tri ân của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Bền bỉ đồng hành vì cộng đồng

Hơn 63 năm hình thành và phát triển, Vietcombank xác định tăng trưởng kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội. Giai đoạn năm 2020-2025, ngân hàng dành hơn 2.800 tỷ đồng cho hoạt động an sinh trên cả nước; riêng tổng kinh phí tại TP.HCM khoảng 350 tỷ đồng .

Ông Đặng Hoài Đức (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện Vietcombank trao phần quà, gửi lời tri ân tới gia đình cựu chiến binh.

Những mái nhà được bàn giao lần này nối dài hành trình sẻ chia của Vietcombank ở TP.HCM, cùng loạt chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, người có công và đối tượng yếu thế được ngân hàng triển khai trong nhiều năm qua.

Nhân văn - một trong năm giá trị cốt lõi của Vietcombank - không chỉ được định hình bằng con số, mà còn được hiện thực hóa qua từng công trình, chương trình hướng tới cộng đồng.

Đại diện Vietcombank, báo Tiền Phong, chính quyền địa phương, các gia đình cựu chiến binh và người dân chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà mới của cựu chiến binh Châu Văn Đực (xã Củ Chi).

6 căn nhà hoàn thành khép lại hành trình hơn 4 tháng, nhưng cũng mở ra khởi đầu mới cho gia đình các cựu chiến binh. Theo đại diện Vietcombank, mỗi mái ấm được dựng xây là thêm cam kết được thực hiện, thêm nghĩa cử tri ân được lan tỏa và thêm một bước đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình phát triển của đất nước.