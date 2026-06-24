Không chỉ hiện diện trong các giao dịch tài chính, Vietcombank mở rộng kết nối với thế hệ khách hàng mới thông qua trải nghiệm sáng tạo, giàu cảm xúc, văn hóa và tính tương tác.

Khi ngân hàng số trở thành một phần của đời sống hàng ngày, trải nghiệm tài chính không còn được đo bằng tốc độ giao dịch hay số lượng tính năng đơn lẻ. Người dùng kỳ vọng nhiều hơn ở sự thuận tiện, cá nhân hóa, ưu đãi phù hợp và cảm giác được đồng hành trong thời điểm quan trọng.

Với thương hiệu có hơn 6 thập kỷ phát triển, Vietcombank không đối mặt với bài toán nhận diện, mà là duy trì sự kết nối với các thế hệ khách hàng mới trong bối cảnh hành vi và cách tiếp nhận thông tin liên tục thay đổi. Điều này đòi hỏi thương hiệu không chỉ đầu tư vào công nghệ và sản phẩm, mà còn mở rộng cách hiện diện trong đời sống khách hàng thông qua nhiều điểm chạm khác nhau.

Từ các tiện ích trên VCB Digibank, chương trình khách hàng thân thiết, hoạt động tương tác trên nền tảng số tới việc đồng hành cùng chương trình văn hóa - giải trí dành cho giới trẻ, Vietcombank đang từng bước xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện hơn. Trong đó, chiến dịch “Có Vietcombank - Tết cực vui” là một trong những hoạt động cho thấy cách thương hiệu kết hợp công nghệ, ưu đãi và cảm xúc để tạo sự kết nối gần gũi với người dùng.

Vietcombank mở rộng điểm chạm kết nối với thế hệ khách hàng mới với đa dạng chiến dịch truyền thông.

Một trong những lựa chọn sáng tạo của chiến dịch là sử dụng âm thanh “ting ting” như ký hiệu cảm xúc. Trong đời sống tài chính số, đây là tín hiệu quen thuộc của giao dịch thành công hoặc tiền về tài khoản. Khi được đặt trong bối cảnh đầu năm, âm thanh gợi liên tưởng đến sự hanh thông, khởi đầu thuận lợi và cảm giác an tâm khi các nhu cầu tài chính được đáp ứng đúng lúc.

Ở lớp truyền thông đại chúng, Vietcombank chọn cách kể chuyện với người trẻ thông qua MV Tết vui là ting ting - ghi nhận hơn 29 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Chiến dịch cũng phản ánh sự thay đổi trong cách ngân hàng tiếp cận truyền thông số. Trên TikTok và Threads, các CapCut template thu hút gần 15.000 clip do người dùng tự tạo. Điều này cho thấy người dùng không chỉ tiếp nhận thông điệp từ thương hiệu, mà còn tham gia lan tỏa bằng nội dung của mình. Với ngân hàng lớn, đây là tín hiệu tích cực về khả năng thích ứng với môi trường truyền thông mới.

Các chỉ số sau chiến dịch cho thấy hiệu quả trên độ phủ và hành vi sử dụng. “Có Vietcombank - Tết cực vui” đạt hơn 306 triệu lượt hiển thị, tiếp cận hơn 31 triệu người dùng mục tiêu. Trên YouTube, Vietcombank ghi nhận SOV trên 50%, với hơn 35 triệu lượt xem. Trong giai đoạn cao điểm, thương hiệu chiếm 66,6% thảo luận toàn ngành ngân hàng, tỷ lệ thảo luận tích cực đạt 92-96%. Lượng đăng ký VCB Digibank mới trong tháng 1 tăng khoảng 125% so với trung bình 3 tháng trước đó.

Vietcombank xếp vị trí thứ 2 trong top YMI ngành ngân hàng trong tháng 2.

Theo YouNet Media, ngân hàng tăng 5 bậc để vào top 3 YMI ngành ngân hàng trong tháng 1, sau đó tiếp tục lên vị trí thứ 2 trong tháng 2. Đây là vị trí cao nhất của Vietcombank trên bảng xếp hạng này trong 2 năm gần đây.

Chiến dịch cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành ngân hàng: Trải nghiệm số không chỉ là công cụ giao dịch, mà trở thành không gian kết nối thương hiệu. Người dùng có thể bắt đầu từ nhu cầu rất thực tế, nhưng trải nghiệm sẽ có giá trị hơn nếu được bổ sung bằng tính cá nhân hóa, ưu đãi, nội dung phù hợp và cảm xúc đúng thời điểm.

Thời gian gần đây, thông tin về sự tham gia của Vietcombank trong “Quán nhà Haha” với vai trò nhà đồng đầu tư tạo ra sự chú ý mạnh của người tiêu dùng trẻ. Nếu “Tết vui là Ting Ting” khai thác trải nghiệm giao dịch quen thuộc để tạo nên biểu tượng văn hóa số gần gũi với người dùng, thì “Quán nhà Haha” lại mở ra điểm chạm mới thông qua văn hóa, giải trí và trải nghiệm cộng đồng.

Đây không phải những hoạt động đơn lẻ, mà phản ánh hướng đi nhất quán của Vietcombank trong việc mở rộng cách kết nối với công chúng, đặc biệt là thế hệ khách hàng trẻ. Từ “ting ting” đến “ha ha”, thương hiệu từng bước mở rộng ngôn ngữ giao tiếp theo hướng gần gũi, linh hoạt và giàu tính tương tác hơn, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi đã được xây dựng suốt 6 thập kỷ.

Với thương hiệu đã trở thành biểu tượng trên thị trường tài chính, bài toán không còn nằm ở độ nhận diện mà ở khả năng duy trì sức hấp dẫn với các thế hệ khách hàng mới. Những tín hiệu gần đây cho thấy Vietcombank đang lựa chọn cách tiếp cận bằng sự đồng điệu văn hóa và trải nghiệm, thay vì chỉ đổi mới thông điệp, qua đó từng bước làm mới hình ảnh thương hiệu mà không đánh đổi bản sắc của ngân hàng dẫn đầu.