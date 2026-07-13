2 ngân hàng quốc doanh đồng loạt báo tài sản vượt 2,6 triệu tỷ đồng

Hai ngân hàng quốc doanh là Vietcombank và Agribank vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 với quy mô tổng tài sản đều vượt 2,6 triệu tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm, tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

Hai ngân hàng quốc doanh đầu tiên là Vietcombank và Agribank đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng, tín dụng tăng trưởng tích cực và dòng vốn vẫn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Tại Vietcombank, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng , tăng 9,8% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng , trong khi dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng , tăng gần 5% so với đầu năm.

Ngân hàng cho biết khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của mảng bán buôn với dư nợ tăng hơn 16%, còn dư nợ phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng trên 10%.

Nhờ lợi thế trong thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, Vietcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho doanh nghiệp FDI. Doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16%, thị phần đạt gần 19%, trong khi doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20%, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Ở mảng bán lẻ, các nền tảng số như VCB Digibank Hộ kinh doanh, Merchant App, OneQR, VCB Tablet cùng kết nối với cơ quan thuế đã giúp số lượng khách hàng hộ kinh doanh tăng 145% so với năm 2025. Đến cuối tháng 6, Vietcombank duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) ở mức 11,14%.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - chia sẻ tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của ngân hàng. Ảnh: VCB.

Trong khi đó, Agribank cho biết tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của nhà băng đã vượt 2,7 triệu tỷ đồng , cao hơn Vietcombank và tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống.

Tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng , còn dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng . Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng , chiếm 64,9% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của ngân hàng trong cung ứng vốn cho khu vực "tam nông".