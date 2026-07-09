Ngân hàng đầu tiên báo lợi nhuận quý II tăng vọt

ABBank của Chủ tịch Vũ Văn Tiền là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Ngân hàng ABBank của Chủ tịch Vũ Văn Tiền báo lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: ABB.

Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (UPCoM: ABB) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.

Theo số liệu ước tính, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của ABBank đạt 3.016 tỷ đồng , tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đó, trong quý I/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng . Như vậy, lợi nhuận trước thuế riêng quý II ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng , tương đương quý I và là mức cao nhất từ trước đến nay khi xét riêng các kỳ quý II.

Với kết quả này, ABBank đã hoàn thành khoảng 67% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu năm.

LỢI NHUẬN QUÝ II/2026 CỦA ABBANK CAO KỶ LỤC 0 500 1,0K 1,5K 2,0K 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nguồn: BCTC DN

Song song với đà tăng trưởng lợi nhuận, quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục được mở rộng. Đến cuối quý II, tổng tài sản đạt 260.650 tỷ đồng , hoàn thành 100% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đạt 138.000 tỷ đồng , trong khi tổng huy động vốn đạt 163.000 tỷ đồng .

ABBank cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ. Ngân hàng sẽ phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, sau khi hoàn tất các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo kế hoạch, đợt phát hành sẽ được thực hiện vào ngày 10/7, qua đó nâng vốn điều lệ của ABBank lên hơn 16.000 tỷ đồng ngay trong đầu quý III/2026.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn thêm hơn 6.000 tỷ đồng của ABBank, hướng tới mục tiêu đưa vốn điều lệ vượt 20.000 tỷ đồng vào quý I/2027 nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính.

Theo ABBank, kế hoạch tăng vốn gồm 3 cấu phần được triển khai theo lộ trình gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi hoàn tất cả 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến vượt mốc 20.000 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực xảy ra ngay khi ông Vũ Văn Tiền chính thức trở lại làm Chủ tịch của ABBank sau 7 năm. Ghế Tổng giám đốc cũng được giao cho ông Lê Mạnh Hùng. Sau khi kiện toàn dàn lãnh đạo, ABBank thực hiện tái cấu trúc bộ máy, chuyển nhận diện thương hiệu.

Ông Tiền nhấn mạnh lợi thế của ABBank hiện nay là quy mô tầm trung. Cơ thể nhỏ gọn sẽ giúp ngân hàng vận động linh hoạt và thích ứng tốt hơn hẳn những ngân hàng đã quá lớn.

Năm 2026, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản lên 291.000 tỷ đồng . Chỉ tiêu huy động khách hàng và dư nợ tín dụng kỳ vọng đạt lần lượt 247.417 tỷ đồng và 138.930 tỷ đồng . Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 4.500 tỷ đồng , tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, ABBank đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Theo ngân hàng, việc nâng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng tiêu chí niêm yết trên sàn này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABB đã tăng hơn 17% kể từ đầu năm đến nay, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào triển vọng tăng vốn, cải thiện kết quả kinh doanh cũng như kế hoạch chuyển niêm yết của ngân hàng.