Việt Nam sắp có thêm ngân hàng vốn trên 20.000 tỷ

ABBank sẽ phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, mở đầu kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng và hướng tới chuyển niêm yết sang HoSE.

ABBank sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP An Bình - ABBank (UPCoM: ABB) cho biết vừa bắt đầu triển khai phương án phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Theo kế hoạch, ABBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ngân hàng. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong nửa đầu tháng 7 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ toàn diện của ABBank. Ngân hàng của đại gia Vũ Văn Tiền đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng , tương đương tăng khoảng 43% so với hiện tại, đưa vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng .

Theo ABBank, kế hoạch tăng vốn gồm 3 cấu phần được triển khai theo lộ trình gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi hoàn tất cả 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến vượt mốc 20.000 tỷ đồng .

Ngân hàng cho biết kế hoạch tăng vốn được xây dựng trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý I/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng , hoàn thành khoảng 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 291.000 tỷ đồng , huy động khách hàng hơn 247.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng gần 139.000 tỷ đồng . Ngân hàng cũng định hướng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và duy trì tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) dưới 70%.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, ABBank đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE. Theo ngân hàng, việc nâng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng tiêu chí niêm yết trên sàn này.