Kế hoạch lớn của các ngân hàng nhỏ

Làn sóng chuyển sàn lên HoSE của các ngân hàng vừa và nhỏ "nóng" trở lại khi hàng loạt nhà băng như VietBank, ABBank, BVBank, Saigonbank... đồng loạt thúc đẩy kế hoạch này.

ABBank của "đại gia" Vũ Văn Tiền là một trong những ngân hàng quy mô vừa và nhỏ đang có kế hoạch chuyển sàn niêm yết năm nay. Ảnh: ABB.

Gần tới "cao điểm" họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của ngành ngân hàng, vấn đề chuyển sàn để niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) lại "nóng" lên khi nhiều nhà băng đồng loạt công bố kế hoạch lớn này.

Tuy nhiên, khi những ngân hàng quy mô lớn đều đã "yên vị" trên HoSE, làn sóng chuyển sàn niêm yết năm nay của ngành ngân hàng chủ yếu tập trung ở nhóm quy mô vừa và nhỏ.

Ngân hàng nhỏ chuyển sàn

Theo tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của VietBank, ngân hàng cho biết trước đó đã thông qua chủ trương đưa cổ phiếu VBB niêm yết trên HoSE vào thời điểm phù hợp với điều kiện thị trường. Đến tháng 3 năm nay, ngân hàng đã hoàn tất hồ sơ và nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo VietBank nhận định bối cảnh địa chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đang tạo áp lực lên thị trường tài chính, khiến thời điểm hiện tại chưa thực sự thuận lợi để niêm yết. Ngân hàng dự kiến cân nhắc lại kế hoạch trong quý II hoặc quý III/2026, tùy thuộc diễn biến thị trường và quyết định từ HoSE.

Trong khi đó, ABBank cho biết cổ phiếu ABB đã giao dịch trên UPCoM từ cuối năm 2020 với thanh khoản ổn định. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao về minh bạch và quản trị, việc niêm yết trên HoSE được xem là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ban lãnh đạo ABBank, chuyển sàn không chỉ giúp nâng cao uy tín và tính minh bạch mà còn cải thiện khả năng huy động vốn trung - dài hạn, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đây cũng là động thái phù hợp với định hướng cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, hướng tới nâng cao năng lực tài chính và quản trị rủi ro.

Theo đó, ABBank dự kiến triển khai các bước chuẩn bị hồ sơ từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, sau đó sẽ nộp hồ sơ vào tháng 9 và kỳ vọng cổ phiếu ABB sẽ chính thức giao dịch trên HoSE trong quý IV.

Một nhà băng quy mô nhỏ khác là BVBank cũng tiếp tục theo đuổi kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu BVB từ UPCoM sang HoSE năm nay. Dù kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua, ngân hàng vẫn chưa thể triển khai do điều kiện thị trường chưa thuận lợi cùng một số yếu tố khách quan.

Bước sang năm 2026, ban lãnh đạo BVBank đánh giá thị trường chứng khoán có thể được nâng hạng, đồng thời kỳ vọng kết quả kinh doanh của ngân hàng sẽ cải thiện rõ rệt. Trên cơ sở đó, BVBank sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và đăng ký niêm yết trên HoSE khi điều kiện phù hợp.

Kỳ vọng hút dòng tiền ngoại sau nâng hạng

Đối với Saigonbank, ngân hàng đã ký hợp đồng với một công ty chứng khoán để triển khai các thủ tục niêm yết trên HoSE. Chủ tịch HĐQT Vũ Quang Lãm cho biết các chỉ số tài chính của ngân hàng hiện đã đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyển sàn, đồng thời tiến độ đang được đẩy nhanh nhằm sớm hoàn tất quá trình niêm yết.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng còn lại 5 nhà băng chưa niêm yết và đang giao dịch cổ phiếu trên UPCoM gồm: Saigonbank, VietBank, PGBank, BVBank và ABBank. Dù đã lên kế hoạch chuyển sàn từ nhiều năm trước, các ngân hàng này vẫn chưa thể thực hiện do nhiều yếu tố khách quan. Tuy nhiên, trong năm 2026, các nhà băng đều kỳ vọng có thể hoàn tất kế hoạch lớn này.

Trong năm 2025 trước đó, VietABank cũng đã đưa hơn 539,96 triệu cổ phiếu VAB chính thức niêm yết trên HoSE từ trung tuần tháng 7. Tiếp nối xu hướng này, đến giữa tháng 1 năm nay, hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Kienlongbank cũng đã chính thức chuyển từ UPCoM sang HoSE.

Việc các ngân hàng đẩy nhanh quá trình đưa cổ phiếu lên sàn HoSE diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Quyết định này kỳ vọng giúp thị trường chứng khoán và các cổ phiếu thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng - chiếm tỷ lệ vốn hóa lớn nhất thị trường - được dự báo là tâm điểm thu hút dòng tiền.