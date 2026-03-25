Sunshine tăng tốc thâu tóm các dự án, chuẩn bị chuyển sàn HoSE

  • Thứ tư, 25/3/2026 13:48 (GMT+7)
Tập đoàn Sunshine đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế ở mức kỷ lục, đồng thời đẩy mạnh thâu tóm dự án và chuẩn bị chuyển niêm yết sang HoSE.

Sunshine đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm 2026. Ảnh: SSH.

CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó đề ra kế hoạch kinh doanh với mức tăng trưởng cao.

Cụ thể, Sunshine đặt kế hoạch doanh thu 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ trong năm 2026. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Nền tảng cho mục tiêu trên đến từ kết quả kinh doanh năm 2025 tăng mạnh sau khi Sunshine hợp nhất Sunshine Homes. Doanh thu khi đó đạt hơn 20.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 11.000 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 8 lần và 11 lần so với năm 2024.

Sau thương vụ này, quy mô tài sản của doanh nghiệp cũng tăng nhanh, đạt gần 120.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Năm nay, Sunshine muốn tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng quỹ đất thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A). Trong năm, doanh nghiệp dự kiến tham gia đầu tư và nhận chuyển nhượng hàng loạt dự án tại Hà Nội, Vũng Tàu (thuộc TP.HCM), Đồng Nai.

Một số thương vụ đáng chú ý gồm dự án khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Hà Nội), các lô đất tại khu đô thị Nam Thăng Long, cùng nhiều tổ hợp nhà ở và khu dân cư tại các địa phương.

Song song đó, Sunshine cũng lên kế hoạch nắm quyền chi phối tại một số doanh nghiệp bất động sản như Big Gain hay Bách Giang DCI, qua đó mở rộng danh mục dự án và tăng tốc phát triển quỹ đất.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các khu vực có hạ tầng phát triển, đồng thời triển khai khoảng 20.000 sản phẩm nhà ở trong năm 2026, hướng đến nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn.

Bên cạnh bất động sản, Sunshine vẫn duy trì chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, bao gồm công nghệ, tài chính và giáo dục.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE. Theo doanh nghiệp, việc chuyển sàn nhằm tăng thanh khoản, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.

Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm gần 153 triệu cổ phiếu.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

