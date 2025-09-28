Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Sunshine Group vào nhóm giàu nhất sàn chứng khoán Việt

  • Chủ nhật, 28/9/2025 17:34 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi Sunshine Homes sáp nhập vào Sunshine Group, tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn tăng thêm hơn 9.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 2 tỷ USD.

Lượng cổ phiếu KSF mà ông Đỗ Anh Tuấn đang nắm giữ hiện trị giá gần 1,85 tỷ USD. Ảnh: KSF.

Sunshine Group (HNX: KSF) mới đây đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phần của Sunshine Homes (UpCOM: SSH) theo tỷ lệ 1:1,6, tức một cổ phiếu SSH đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF. Sau khi thương vụ sáp nhập khép lại, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên gần 9.000 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường cũng nhảy vọt, đạt hơn 76.000 tỷ đồng, đưa Sunshine Group trở thành doanh nghiệp bất động sản có giá trị vốn hóa lớn thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau Vinhomes.

Theo thông tin từ tập đoàn, việc hợp nhất hai pháp nhân giúp Sunshine Group tập trung đầu mối quản trị, đồng thời mở rộng quỹ đất, gia tăng sức mạnh tài chính và tạo dư địa thu hút thêm dòng vốn trong và ngoài nước.

Sau cột mốc này, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, chính thức trở thành cổ đông chi phối với 552,7 triệu cổ phiếu KSF, tương đương 61,4% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông còn sở hữu hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG tại CTCP Xây dựng SCG, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Sunshine, hoạt động trong mảng xây dựng.

Tính theo giá cổ phiếu KSF dao động quanh mức 88.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 9, giá trị cổ phần mà ông Tuấn nắm giữ tại Sunshine Group ước đạt khoảng 48.700 tỷ đồng, tương đương gần 1,85 tỷ USD. So với thời điểm trước sáp nhập, tài sản chứng khoán của ông tăng thêm hơn 9.000 tỷ đồng.

Trước đó, ông nắm giữ 54,3% cổ phần Sunshine Group và khoảng 65% tại Sunshine Homes. Việc toàn bộ cổ phiếu SSH được hoán đổi sang KSF khiến lượng cổ phần ông sở hữu tăng mạnh, qua đó kéo giá trị tài sản trên sàn lên mức cao mới.

Với khối tài sản gần 1,85 tỷ USD quy đổi, ông Đỗ Anh Tuấn hiện thuộc nhóm những cá nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, cùng với các doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng (Vingroup), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet, HDBank), ông Trần Đình Long (Hòa Phát), ông Hồ Hùng Anh (Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang (Masan).

Sinh năm 1975, ông Đỗ Anh Tuấn được đào tạo về công nghệ khi tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Ông là nhà sáng lập Sunshine Group và Sunshine Homes, từng trực tiếp điều hành nhiều giai đoạn phát triển quan trọng của các doanh nghiệp. Đến nay, ông vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Sunshine Group, đồng thời định hình chiến lược phát triển của tập đoàn.

Trong lĩnh vực hoạt động, Sunshine Group tập trung phát triển các dự án bất động sản nhà ở cao tầng, biệt thự liền kề, shophouse, văn phòng cho thuê và nghỉ dưỡng. Một số dự án đã ghi dấu ấn trên thị trường tại Hà Nội, TP.HCM. Ngoài mảng cốt lõi là bất động sản, Sunshine Group cũng tham gia vào tài chính, giáo dục, y tế và công nghệ, song bất động sản vẫn là trụ cột chính trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

Về kết quả kinh doanh, trong năm gần nhất (2024), Sunshine Homes ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 817 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt gần 14.400 tỷ đồng.

Còn với Tập đoàn Sunshine, doanh thu năm gần nhất của tập đoàn này đạt gần 2.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 774 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt trên 13.400 tỷ đồng.

Sunshine Group thành công ty bất động sản vốn hóa lớn thứ 2 Việt Nam

Sunshine Group vừa hoàn tất phát hành gần 600 triệu cổ phiếu, hợp nhất Sunshine Homes và trở thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes.

19:30 26/9/2025

Loạt doanh nghiệp muốn đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Lần đấu giá thứ 5 đối với 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/3/2026, có sự tham gia của Sơn Kim Land, liên danh Sunshine - DIA và Bcons Land.

15:35 26/9/2025

Vinhomes quá khác biệt giữa nhóm tập đoàn địa ốc tỷ USD

Sau thương vụ hợp nhất Sunshine Homes vào Sunshine Group, bản đồ vốn hóa ngành bất động sản nhà ở đã có sự xáo trộn lớn, nhưng tại đó Vinhomes vẫn duy trì sự khác biệt quá lớn.

27:1591 hôm qua

Thủy Tiên

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

