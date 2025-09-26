Sunshine Group thành công ty bất động sản vốn hóa lớn thứ 2 Việt Nam

Sunshine Group vừa hoàn tất phát hành gần 600 triệu cổ phiếu, hợp nhất Sunshine Homes và trở thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes.

Sau thương vụ sáp nhập Sunshine Homes, Sunshine Group nâng vốn điều lệ lên 8.998 tỷ, vốn hóa đạt hơn 77.000 tỷ đồng. Ảnh: SSH.

CTCP Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group (HNX: KSF) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu của CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH). Thương vụ lần này đánh dấu việc Sunshine Homes chính thức hợp nhất với Sunshine Group.

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm. Đợt phát hành kết thúc ngày 17/9, với tổng cộng hơn 599,8 triệu cổ phiếu KSF được phân bổ cho các cổ đông, đạt tỷ lệ thực hiện 99,96% kế hoạch.

Sau phát hành, vốn điều lệ của KSF tăng lên gần 8.998 tỷ đồng . Số lượng cổ đông tại ngày 17/9 là 434, trong đó 426 cổ đông trong nước, 8 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn duy nhất là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,43% vốn điều lệ.

Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu (cuối phiên 26/9), vốn hóa của Sunshine Group sau phát hành đạt hơn 77.000 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM).

Sunshine Group và Sunshine Homes đều do ông Đỗ Anh Tuấn sáng lập. Cùng với việc sáp nhập Sunshine Homes, thời gian qua Sunshine Group đã thực hiện không ít thương vụ M&A, tham vọng thực hiện loạt dự án tỷ USD.

Về kết quả kinh doanh, trong năm gần nhát (2024), Sunshine Homes ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 817 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt gần 14.400 tỷ đồng .

Còn với Tập đoàn Sunshine, doanh thu năm gần nhất của nhà phát triển bất động sản này đạt gần 2.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 774 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt trên 13.400 tỷ đồng .