Sunshine Group vừa khởi công 3 dự án trên 'đất vàng' Hà Nội

Sunshine Group vừa khởi công, động thổ cùng lúc 3 dự án bất động sản tại Hà Nội, dự kiến cung ứng ra thị trường hàng nghìn căn hộ.

Sunshine Group vừa khởi công, động thổ cùng lúc 3 dự án bất động sản tại Hà Nội. Ảnh: KSF.

CTCP Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group (HNX: KSF) vừa tổ chức khởi công, động thổ cùng lúc 3 dự án bất động sản tại Hà Nội, gồm Noble West Lake Ha Noi, Sunshine River Park và Sunshine Continental.

Trong đó, dự án Noble West Lake Ha Noi có quy mô lớn nhất, nằm trong khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng). Dự án có tổng diện tích gần 6 ha, gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng, tiếp giáp trục Võ Chí Công và đối diện Lotte Mall West Lake. Doanh nghiệp cho biết dự án được phát triển theo mô hình Branded Residences và đang hoàn tất thủ tục với một đơn vị quản lý vận hành quốc tế, dự kiến công bố trong tháng 3 tới.

Hai dự án còn lại được tập đoàn bất động sản này động thổ hôm nay gồm Sunshine River Park tại phường Phú Thượng, quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn gần 134.000 m2; và dự án Sunshine Continental tại phường Từ Liêm, cao 30 tầng nổi, 3 tầng hầm.

Tại lễ khởi công, động thổ, lãnh đạo Sunshine Group cho biết việc khởi công các dự án là bước triển khai kế hoạch phát triển năm 2026 sau giai đoạn tái cấu trúc của tập đoàn.

Sunshine Group do ông Đỗ Anh Tuấn sáng lập. Sau khi hợp nhất với Sunshine Homes - doanh nghiệp cùng hệ sinh thái - hồi tháng 9 năm ngoái, Sunshine Group trở thành công ty bất động sản có vốn hóa lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau Vinhomes.

Thực tế thời gian qua, Sunshine Group liên tục công bố tham gia các dự án mới. Mới nhất, đầu tháng 2 vừa qua, liên danh Handico, Sunshine Group và Tập đoàn Thái Nam đã khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700 ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ).

Hay hồi tháng 8 năm ngoái, Sunshine Group cũng tổ chức khởi công đồng thời 2 dự án lớn với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD .

Một dự án là Sunshine Legend City tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), quy mô gần 50 ha, gần 8.000 sản phẩm gồm căn hộ cao cấp. Dự án nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các vành đai lớn, kết nối trung tâm Hà Nội trong khoảng 20 phút.

Dự án còn lại là Sunshine Bay Retreat Vung Tau, tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp chuẩn 5 sao gần 20 ha tại bờ biển Chí Linh (Vũng Tàu), bao gồm khoảng 8.000 căn hộ và nhiều tiện ích.