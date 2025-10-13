Sunshine Group tổng tài sản gần 80.000 tỷ, hiệu suất top đầu ngành

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, cho thấy bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn bộ hệ thống.

Điểm nổi bật nhất trong báo cáo tài chính quý III/2025 của Tập đoàn Sunshine là chỉ tiêu tổng tài sản hợp nhất đã tăng thêm hơn 58.000 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, đạt mức 78.780 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/9 vừa qua.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đạt 78.780 tỷ đồng , tăng gấp nhiều lần so với cuối năm 2024, đưa tập đoàn này trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có quy mô tài sản lớn nhất thị trường hiện nay.

Quy mô tài sản và vốn chủ tăng mạnh, nền tảng tài chính vững chắc

Kết quả này giúp Sunshine trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên 13.817 tỷ đồng , phản ánh năng lực tài chính ngày càng mở rộng và tỷ lệ an toàn vốn cao.

Nguyên nhân dẫn tới thay đổi đột biến ở chỉ tiêu tài sản và vốn chủ sở hữu của tập đoàn này do từ năm 2024 Sunshine đã khởi động một cuộc tái cấu trúc toàn diện với quy mô và tốc độ hiếm có trên thị trường. Trong đó có việc tập trung kinh tế quy mô lớn, đẩy mạnh M&A, sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư, liên tiếp mở rộng danh mục dự án tỷ USD, từ đó giúp doanh nghiệp vươn lên vị trí thứ 2 về vốn hóa trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Cùng với đà tăng tài sản và vốn chủ kể trên, nhà phát triển bất động sản này đã ghi nhận 4.882 tỷ đồng doanh thu thuần sau 9 tháng kinh doanh, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ.

Theo lý giải của doanh nghiệp, việc tăng quy mô tập đoàn, mở rộng danh mục dự án đã mang lại tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong 9 tháng năm nay (tăng 125% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, doanh thu đến từ các mảng chính gồm chuyển nhượng bất động sản và bất động sản đầu tư, dịch vụ quản lý tòa nhà, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán…

Doanh thu tăng mạnh cùng việc tiết giảm đáng kể các chi phí giúp lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Sunshine đạt 2.042 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.591 tỷ đồng , là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.

Sunshine Group hiện là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2 thị trường.

Đây là kết quả nổi bật sau giai đoạn Sunshine Group thực hiện tái cấu trúc chiến lược toàn diện trong năm 2024, tập trung vào tinh gọn mô hình quản trị, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh các dự án có dòng tiền thực.

Hiệu suất tài chính cải thiện rõ nét, biên lợi nhuận dẫn đầu ngành

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính quý III của Sunshine cũng ghi nhận hiệu suất tài chính vượt trội của tập đoàn này trong quý gần nhất cũng như 9 tháng đầu năm.

Trong đó, tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần đã giảm đáng kể từ mức 88% xuống còn 68%, giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 60% - thuộc top cao nhất ngành bất động sản Việt Nam.

Các chỉ số sinh lời chính tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với ROS tăng lên 29,4% (so với 24,4% năm 2024), ROE đạt 18,81%, trong khi ROA ở mức 3,58% cho lũy kế 9 tháng, cho thấy Sunshine Group đang nằm trong nhóm doanh nghiệp có hiệu quả tài chính và năng lực sử dụng vốn cao nhất thị trường.