Vingroup tính huy động 350 triệu USD trái phiếu quốc tế

HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa phê duyệt về việc phát hành, chào bán trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Bloomberg.

Theo kế hoạch, tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng dự kiến chào bán tối đa 350 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu phát hành bằng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Trái chủ có quyền lựa chọn nhận cổ phiếu của CTCP Vinpearl (HoSE: VPL), công ty con trong hệ sinh thái do Vingroup sở hữu.

Tổng khối lượng phát hành tối đa 1.750 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD /trái phiếu. Lãi suất danh nghĩa tối đa 5,75%/năm, kỳ hạn 5 năm kể từ thời điểm phát hành.

Số trái phiếu này dự kiến được phát hành và niêm yết trên thị trường Vienna MTF thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna (Áo), không chào bán và niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Thời điểm triển khai dự kiến trong quý II/2026, tùy theo điều kiện thị trường và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Đây không phải lần đầu tiên Vingroup phát hành trái phiếu nước ngoài. Tập đoàn này từng phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu quốc tế với kỳ hạn 5 năm được niêm yết tại Vienna và có cấu trúc kèm quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl hồi cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam đạt 332.770 tỷ đồng , tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử. Kết quả này cũng đưa Vingroup trở thành tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt doanh thu trên 300.000 tỷ.

Với kết quả doanh thu kỷ lục kể trên, Vingroup đã thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.