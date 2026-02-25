Cổ đông lớn nhất của Vingroup bổ sung loạt ngành nghề mới

VIG mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG) vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45.

Công ty bổ sung một số ngành nghề như Cho thuê xe có động cơ; Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ôtô và xe có động cơ khác; Bán buôn môtô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của môtô, xe máy...

Ngoài ra, một số ngành sẵn có được cập nhật về tên gọi và mã, ví dụ Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác...

Một số ngành về nghệ thuật được tách từ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí trở thành 3 ngành gồm: Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác

Ngành dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự cũng không còn, một ngành tương tự xuất hiện là dịch vụ spa và xông hơi.

Hai ngành mới khác là vệ sinh chung nhà cửa và dịch vụ vệ sinh khác.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, với vốn điều lệ 32.821 tỷ đồng , được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư quan trọng nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd.