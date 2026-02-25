Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ đông lớn nhất của Vingroup bổ sung loạt ngành nghề mới

  • Thứ tư, 25/2/2026 10:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VIG mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG) vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó mở rộng số lượng ngành nghề kinh doanh từ 32 lên 45.

Công ty bổ sung một số ngành nghề như Cho thuê xe có động cơ; Bán buôn ôtô và xe có động cơ khác; Bán lẻ ôtô và xe có động cơ khác; Bán buôn môtô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của môtô, xe máy...

Ngoài ra, một số ngành sẵn có được cập nhật về tên gọi và mã, ví dụ Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác...

Một số ngành về nghệ thuật được tách từ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí trở thành 3 ngành gồm: Hoạt động sáng tác văn học và sáng tác âm nhạc; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thị giác; Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác

Ngành dịch vụ tắm hơi, massage, các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự cũng không còn, một ngành tương tự xuất hiện là dịch vụ spa và xông hơi.

Hai ngành mới khác là vệ sinh chung nhà cửa và dịch vụ vệ sinh khác.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, với vốn điều lệ 32.821 tỷ đồng, được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư quan trọng nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd.

2 công ty của ông Phạm Nhật Vượng lọt top doanh nghiệp của Time

Vingroup và Vinhomes có mặt trong Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 do Time bình chọn dựa trên các tiêu chí về tài chính, ESG và mức độ hài lòng của nhân viên.

22:33 12/2/2026

Danh tính 11 tập đoàn kinh tế Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động vĩ mô, "câu lạc bộ" doanh nghiệp Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD vẫn mở rộng lên 11 thành viên, với 2 tân binh là VPBank và Vingroup.

16:00 19/2/2026

Vingroup ký kết biên bản ghi nhớ với bang Tamil Nadu, Ấn Độ

Ngày 4/2, Vingroup công bố ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với chính quyền bang Tamil Nadu nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược.

18:00 4/2/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh An

VIG Vingroup VinFast phạm nhật vượng vingroup vic

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý