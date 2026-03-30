F88 muốn lên sàn HoSE cuối năm nay, mục tiêu lãi hơn 1.100 tỷ

Năm 2026, F88 lên kế hoạch lãi trước thuế 1.133 tỷ, đồng thời triển khai loạt phương án tăng vốn và chuyển sàn HoSE.

F88 đặt mục tiêu chuyển niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE cuối năm nay. Ảnh: F88.

Đây là một trong những nội dung được HĐQT CTCP Đầu tư F88 trình cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra chiều nay (30/3).

Theo báo cáo tại phiên họp, ban lãnh đạo F88 cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty đạt 907 tỷ đồng , tăng 135% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 719 tỷ đồng . Trong năm 2026, công ty dự kiến không chia cổ tức, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Muốn lên sàn HoSE vào cuối năm

Cũng theo kế hoạch đưa ra với cổ đông, ban lãnh đạo F88 cho biết đặt mục tiêu chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết chính thức trên HoSE vào cuối năm 2026. Trước đó, công ty đã trở thành công ty đại chúng từ tháng 5/2025 và đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 8 cùng năm.

Chia sẻ về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển sàn, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88, cho biết doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của cơ quan quản lý. Việc niêm yết trên HoSE sẽ giúp công ty tiếp cận tốt hơn với nhà đầu tư, phục vụ chiến lược tăng trưởng, đồng thời cải thiện thanh khoản cổ phiếu và mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông.

Bên cạnh đó, các yêu cầu cao hơn về minh bạch và quản trị khi niêm yết trên HoSE cũng được kỳ vọng góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.

Cũng trong năm nay, F88 lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành hơn 136 triệu cổ phiếu qua 3 hình thức: phát hành theo tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu; chào bán 10% cổ phần ra công chúng (IPO); và phát hành 1,82% cho người lao động (ESOP). Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 1.101 tỷ lên hơn 2.467 tỷ đồng .

Về kế hoạch huy động vốn, ông Phùng Anh Tuấn cho biết công ty kỳ vọng thu về khoảng 2.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, dù con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào thời điểm phát hành và diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường.

HĐQT cũng trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Nguyễn Ngọc Như Uyên theo nguyện vọng cá nhân, qua đó số lượng thành viên HĐQT sau miễn nhiệm giảm xuống còn 7 người.

Mục tiêu lãi trên 1.100 tỷ

Trước những lo ngại của cổ đông về tác động của các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, căng thẳng địa chính trị, lãi suất, giá dầu và biến động thị trường chứng khoán đến kế hoạch kinh doanh năm 2026, bà Trần Mai Thảo - Giám đốc Tài chính F88 - khẳng định doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị.

Công ty xây dựng 3 kịch bản gồm cơ bản, khả quan và tiêu cực, đồng thời liên tục rà soát, cập nhật các phương án dự phòng, kể cả trong trường hợp thị trường diễn biến xấu và ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP.

Đến hiện tại, ban lãnh đạo F88 chưa có kế hoạch điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và tài chính năm 2026. Doanh nghiệp đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm vẫn tích cực nhờ các chính sách tiền tệ, tài khóa, dòng vốn đầu tư nước ngoài và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Cũng trong năm nay, F88 cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, dự kiến mở thêm 51 phòng giao dịch, nâng tổng số lên 1.000 điểm. Tính đến cuối năm 2025, công ty đã vận hành 949 phòng giao dịch tại 34 tỉnh, thành. Trong năm 2026, chiến lược mở rộng sẽ tập trung vào các khu vực có tiềm năng cao, đồng thời triển khai mô hình “phòng giao dịch có lợi nhuận”, hướng tới việc hơn 95% điểm giao dịch hoạt động trên một năm đạt lãi hoặc hòa vốn.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, F88 đặt kế hoạch doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 5.461 tỷ đồng , tăng 42% so với năm 2025. Dư nợ dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng (+33%), trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 1.133 tỷ đồng (+25%).