F88 khép lại năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 907 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước và vượt 35% kế hoạch. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của công ty.

F88 lãi trước thuế gần nghìn tỷ đồng. Ảnh: F88.

CTCP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) - chủ chuỗi dịch vụ tài chính cùng tên - vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 304 tỷ đồng , tăng 47% so với cùng kỳ năm liền trước.

Lũy kế cả năm 2025, F88 ghi nhận 907 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp đôi so với năm 2024 và vượt 35% kế hoạch đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng của F88 đạt 7.216 tỷ đồng , tăng 57% so với đầu năm, phản ánh nhu cầu thị trường cho vay cầm cố gia tăng cũng như năng lực triển khai và mở rộng hoạt động của công ty.

Riêng quý IV/2025, giá trị giải ngân của toàn hệ thống F88 đạt 4.991 tỷ đồng , tăng 40% so với quý IV/2024, đánh dấu mức giải ngân cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng giải ngân lũy kế cả năm 2025 của chuỗi này đạt 16.476 tỷ đồng , tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với tăng trưởng quy mô, doanh thu quý IV/2025 của F88 đạt gần 1.209 tỷ đồng , tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay đạt gần 1.045 tỷ, chiếm 86% tổng doanh thu, tăng 51%. Trong khi mảng bảo hiểm đóng góp 149 tỷ đồng , chiếm 12%, và 62% so với quý IV/2024.

Chuỗi cũng cho biết năm qua đã tiếp tục duy trì trọng tâm vào quản trị rủi ro và chất lượng danh mục cho vay. Trong kỳ, tỷ lệ thanh toán đúng hạn được duy trì quanh mức 84%. Tỷ lệ xóa sổ thuần (Net Write-off) trên dư nợ bình quân đạt 3,1%/quý, tăng nhẹ so với các quý trước, chủ yếu do tác động bất thường của bão lũ kéo dài đến tháng 11/2025, làm ảnh hưởng tạm thời đến khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng tại các khu vực chịu tác động.

F88 cho rằng đây là yếu tố mang tính thời điểm và không phản ánh sự suy giảm mang tính cấu trúc của chất lượng danh mục cho vay.

F88 LÃI KỶ LỤC NĂM 2025 KQKD hàng năm của F88; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 2082 2281 3784 Lợi nhuận trước thuế

-672 449 907

Theo F88, động lực tăng trưởng trong quý IV/2025 đến từ sự gia tăng và mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của nửa cuối năm. Trong kỳ, số lượng khách hàng vay mới đạt gần 76.700 lượt khách, tăng 26%, trong khi số hợp đồng mở mới đạt 269.000 hợp đồng, tăng 98% so với quý IV/2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ số lượng hợp đồng của khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ 2 lần trở lên) tiếp tục cải thiện từ 58% trong quý I/2025 lên 67% vào quý IV/2025.

F88 cho biết chiến lược mở rộng hoạt động được triển khai đồng bộ trên 3 kênh trọng tâm gồm: mạng lưới phòng giao dịch, hợp tác đối tác và kênh số thông qua ứng dụng. Tính đến cuối quý IV/2025, F88 sở hữu 950 phòng giao dịch trên toàn quốc, tăng 82 phòng giao dịch so với đầu năm, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025.

"Năm 2026, F88 dự kiến tiếp tục mở rộng có chọn lọc, nâng cao chất lượng danh mục cho vay, phát triển các dịch vụ tài chính bổ trợ và tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính thay thế tại Việt Nam”, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch của F88, cho biết.