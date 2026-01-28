Chứng khoán giảm 7 phiên liên tiếp, cổ phiếu giảm sàn hàng loạt

Đà giảm của chỉ số VN-Index chính thức kéo dài sang phiên thứ 7 liên tiếp. Hôm nay, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán tháo mạnh và giảm sàn kịch biên độ.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị bán mạnh hôm nay. Ảnh: Việt Hà.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch ngày 28/1 trong trạng thái kém tích cực. Dù mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm duy trì nhịp hồi tương đối thuận lợi, VN-Index nhanh chóng hụt hơi khi lực bán gia tăng mạnh tại các cổ phiếu dẫn dắt, kéo chỉ số trượt dần xuống dưới tham chiếu.

Tâm điểm bán tháo tập trung ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước cùng các mã “họ Vin”. Có thời điểm, VN-Index bị đẩy thủng ngưỡng 1.800 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng rút lui rõ ràng của dòng tiền lớn.

Phe mua dù nỗ lực đỡ giá, đặc biệt tại vùng điểm thấp, nhưng chỉ đủ giúp chỉ số chính quay trở lại trên mốc 1.800 điểm trong thời gian ngắn, chưa tạo được lực kéo đủ mạnh để đảo chiều xu hướng.

Càng về cuối phiên, không khí giao dịch càng sôi động khi 2 phe mua - bán giằng co quyết liệt. Thanh khoản theo đó bật tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 38.300 tỷ đồng , tăng hơn 34% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,59 điểm (-1,5%) xuống 1.802,91 điểm; HNX-Index giảm 0,37 điểm (-0,2%) xuống 252,47 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,79 (+0,6%) lên 127,71 điểm.

Bức tranh toàn thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét. Trên bảng điện tử ghi nhận 355 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 838 mã giữ tham chiếu và 386 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ áp lực bán. Kết thúc phiên, nhóm này này ghi nhận 11 mã tăng, 3 mã đứng tham chiếu và 16 mã giảm. Diễn biến này kéo chỉ số VN30-Index giảm gần 23 điểm, lùi xuống quanh mốc 1.997 điểm.

VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Nguyên nhân trực tiếp kéo VN-Index giảm sâu trong phiên hôm nay đến từ áp lực bán mạnh tại loạt cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ cột quen mặt. Nổi bật nhất là VIC giảm sàn, cùng với VHM (-5,7%), VCB (-1,4%), GVR (-4,1%), BID (-1,3%), VJC (-4,1%), ACB (-3,2%), VRE (-5,8%), GEE (-5,4%) và TCB (-1,3%).

Riêng cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục là tâm điểm chú ý. Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử gần 190.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/1, mã chứng khoán này liên tục đối mặt với áp lực chốt lời và bước vào nhịp điều chỉnh kéo dài cho đến nay.

Trong phiên hôm nay, áp lực rút vốn tại VIC được đẩy lên cao trào khi cổ phiếu giảm kịch biên độ, lùi về 140.500 đồng/cổ phiếu, thấp nhất khoảng 1,5 tháng trở lại đây. Đáng chú ý, thanh khoản giao dịch của VIC tăng vọt trong 2 phiên gần nhất, đều vượt mốc nghìn tỷ đồng, gấp 2-3 lần mức bình quân trước đó.

Thị giá lao dốc nhanh chóng kéo theo đà thu hẹp đáng kể về quy mô vốn hóa của VIC. Ở vùng giá hiện tại, vốn hóa Tập đoàn Vingroup chỉ còn hơn 1 triệu tỷ đồng, giảm gần 300.000 tỷ so với đỉnh xác lập hồi đầu năm.

Đà giảm mạnh của cổ phiếu VIC còn phản ánh vào giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm xuống còn khoảng 21,5 tỷ USD , tương ứng mức giảm khoảng 2,7 tỷ USD chỉ trong một ngày. Diễn biến này khiến ông Vượng tụt xuống vị trí thứ 113 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đáng chú ý hơn, trong phiên hôm nay, ông Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong nhóm tỷ phú toàn cầu ghi nhận mức suy giảm tài sản mạnh nhất.

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục đóng vai trò là lực bán đáng kể. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 370 tỷ đồng cổ phiếu VIC và khoảng 167 tỷ đồng đối với VHM, qua đó kéo giá trị bán ròng toàn thị trường trong phiên lên gần 1.800 tỷ đồng .