Con gái ông Vũ Văn Tiền rời HĐQT Chứng khoán An Bình sau gần 4 tháng

Con gái Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền vừa nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Chứng khoán An Bình sau khoảng 4 tháng được bầu.

CTCP Chứng khoán An Bình (UPCoM: ABW) vừa công bố đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Vũ Khánh Linh.

Trong đơn gửi công ty, bà Linh cho biết do bận công việc cá nhân trong thời gian tới nên không thể bố trí thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Vì vậy, bà đề nghị được thôi đảm nhiệm cương vị Thành viên HĐQT.

Đáng chú ý, bà Vũ Khánh Linh mới được ĐHĐCĐ thường niên bầu vào HĐQT Chứng khoán An Bình hồi tháng 3. Như vậy, chỉ khoảng 4 tháng sau khi nhậm chức, bà đã nộp đơn xin từ nhiệm.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, bà Vũ Khánh Linh sinh năm 1993, là con gái ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Về học vấn, bà sở hữu hai bằng thạc sĩ quốc tế, gồm Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath (Vương quốc Anh) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary (Canada). Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ vị trí Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính và Ngân hàng tại Ernst & Young Việt Nam (EY), đồng thời là chuyên gia về Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại ABBank.

Từ tháng 1/2026, bà đảm nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Cùng với bà Vũ Khánh Linh, ĐHĐCĐ thường niên vừa rồi của Chứng khoán An Bình cũng đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT khác gồm ông Trần Việt Dũng, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán An Bình vừa hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 31 nhà đầu tư cá nhân trong nước, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 3.011 tỷ đồng .

Sau đợt phát hành, dù không có cổ đông nào sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên, nhóm 31 nhà đầu tư tham gia chào bán hiện nắm giữ tổng cộng 73,08% vốn của công ty.

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính nhằm mở rộng dư địa cho vay ký quỹ (margin), tăng quy mô tự doanh và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động đầu tư.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, Chứng khoán An Bình đặt mục tiêu doanh thu hơn 1.170 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 600 tỷ đồng , tăng lần lượt 2,2 lần và 2,7 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.