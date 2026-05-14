Nghịch lý tại FPT

Tập đoàn FPT đang tồn tại một nghịch lý khi giá cổ phiếu liên tục giảm, hiện đã ở vùng đáy 2 năm, bất chấp kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với mức tăng trưởng tích cực khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn lần lượt tăng 20% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng mảng Dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu tăng gần 11%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 27%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, FPT đã lấy lại đà tăng trưởng 2 chữ số ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu 4 tháng của tập đoàn này đạt 17.228 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.787 tỷ, tăng tương ứng 12% và gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ theo đó đạt 3.360 tỷ đồng , tăng 16%, trong khi EPS đạt 1.972 đồng/cổ phiếu, tăng 15%.

Điểm sáng đáng chú ý đến từ mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài khi doanh số ký mới tăng tới 30% so với cùng kỳ, nối dài xu hướng phục hồi từ cuối năm 2025. Theo ban lãnh đạo FPT, các khách hàng quốc tế đang mạnh tay hơn trong việc chi tiêu cho công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho tập đoàn trong thời gian tới.

Mảng chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ lực với doanh thu đạt 6.077 tỷ, tăng 25%. Trong đó, nhóm dịch vụ AI và phân tích dữ liệu tăng trưởng doanh số lên tới 83%, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong tập khách hàng toàn cầu của FPT.

Trong tháng qua, FPT liên tiếp ghi dấu ấn bằng các thương vụ hợp tác quy mô lớn. Tập đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Intel nhằm ứng dụng AI, công nghệ mô phỏng tốc độ cao và bản sao số vào tối ưu hóa vận hành nhà máy.

Song song, tập đoàn của Chủ tịch Trương Gia Bình cũng ký kết thỏa thuận hợp tác dài hạn với Tập đoàn Điện lực Chugoku - một trong 10 doanh nghiệp điện lực lớn nhất Nhật Bản - để triển khai các giải pháp điện toán đám mây, hiện đại hóa hệ thống và phát triển nền tảng số tích hợp AI nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống. Dự án có quy mô lớn, bao phủ gần 40 công ty thành viên.

Đáng chú ý, FPT cũng vừa ký hợp đồng AI trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới. Dự án được triển khai trên nền tảng FPT AI Factory nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao độ tin cậy hệ thống.

Dù kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng ấn tượng, một nghịch lý đang diễn ra là cổ phiếu FPT lại đang trở thành một trong những mã chứng khoán gây thất vọng nhất trên thị trường.

Hiện thị giá FPT dao động quanh ngưỡng 73.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Đáng chú ý, vùng giá này thậm chí còn thấp hơn đáy ghi nhận trong giai đoạn thị trường toàn cầu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu FPT đã mất hơn 25% giá trị, qua đó xóa sạch thành quả tăng trưởng tích lũy trong những năm trước.

Đà giảm sâu của giá cổ phiếu cũng kéo theo sự sụt giảm mạnh về vốn hóa của FPT. Giá trị thị trường của tập đoàn công nghệ này đã “bốc hơi” hơn 40.000 tỷ đồng kể từ đầu năm, hiện chỉ còn khoảng 123.000 tỷ. Diễn biến này khiến tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam tiếp tục bị bỏ xa khỏi nhóm 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HoSE.