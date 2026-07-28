Một ngân hàng cắt giảm gần 700 nhân sự sau nửa năm

VIB cắt giảm gần 700 nhân sự nửa đầu năm, song quỹ lương và thưởng đạt gần 2.100 tỷ. Nhờ đó, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

VIB giảm gần 700 nhân sự trong nửa đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và nửa đầu năm 2026.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính riêng lẻ của ngân hàng mẹ VIB là sự thay đổi đáng kể về quy mô nhân sự. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng mẹ VIB có 9.250 cán bộ nhân viên, giảm 677 người so với cuối năm 2025. Riêng trong quý II, ngân hàng đã cắt giảm khoảng 500 nhân sự.

Thực tế, xu hướng tinh gọn bộ máy của VIB đã diễn ra liên tục trong khoảng 3 năm trở lại đây. So với cuối năm 2023, quy mô nhân sự của ngân hàng đã giảm khoảng 2.500 người, tương đương mức giảm hơn 20% lực lượng lao động.

Dù số lượng lao động thu hẹp, thu nhập bình quân của nhân viên lại được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, VIB đã chi gần 2.100 tỷ đồng chi phí lương và các khoản đãi ngộ. Bình quân mỗi nhân viên ngân hàng mẹ nhận khoảng 36,55 triệu đồng/tháng, tăng so với mức hơn 35 triệu đồng/tháng của cùng kỳ năm 2025.

Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 2.383 tỷ đồng , giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngân hàng mẹ đóng góp tới 98% tổng lợi nhuận, tiếp tục là nguồn tạo lợi nhuận chủ lực của toàn hệ thống.

LÃI TRƯỚC THUẾ CỦA VIB QUA CÁC NĂM Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6Th 2026 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 702 1405 2743 4082 5803 8011 10581 10704 9004 9105 5186

Trong quý II, thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cùng khoản lãi từ góp vốn, mua cổ phần của VIB đều ghi nhận tăng trưởng hai con số, tiếp tục là những động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh ngoài lãi lại kém khả quan. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lỗ 423 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lãi 108 tỷ. Tương tự, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ mức lãi 121 tỷ đồng của cùng kỳ sang lỗ 49 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, áp lực từ chất lượng tài sản gia tăng khi VIB phải tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý, ngân hàng đã trích lập 1.281 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Khoản chi phí này là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý II của VIB sụt giảm.

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng của VIB trong quý II đạt 1.905 tỷ đồng , giảm 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.186 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.147 tỷ, đều tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 11.550 tỷ đồng . Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà các cổ đông thông qua.

Đến cuối quý II năm nay, tổng tài sản của VIB đạt gần 581.000 tỷ đồng , tăng 4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 8%, lên hơn 317.000 tỷ đồng , trong khi dư nợ cho vay đạt hơn 397.000 tỷ đồng , tăng 4%.