Một nhà băng bắt đầu thu 50.000 đồng/tháng với tài khoản 'ngủ quên'

VIB thông báo sẽ thu 50.000 đồng/tháng với các tài khoản không hoạt động từ 12 tháng, đồng thời tăng phí đóng tài khoản mở dưới một năm.

VIB tăng hàng loạt phí dịch vụ tài khoản thanh toán, đáng chú ý là phí đối với tài khoản không hoạt động từ 12 tháng và phí đóng tài khoản mở chưa đủ một năm. Ảnh: VIB.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ và lãi suất tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức, áp dụng từ ngày 20/7. Đáng chú ý, ngân hàng tăng mạnh một số loại phí liên quan đến tài khoản thanh toán, trong đó có phí quản lý tài khoản không hoạt động và phí đóng tài khoản.

Cụ thể, đối với tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng, VIB sẽ thu 50.000 đồng/tháng, thay vì mức 10.000 đồng/tháng trước đây đối với khách hàng cá nhân. Trước đó, các tài khoản mở online còn được miễn phí.

Mức phí mới áp dụng với khách hàng chỉ sử dụng tài khoản thanh toán tại VIB. Nếu khách hàng còn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng thì sẽ được miễn khoản phí này.

Đối với khách hàng tổ chức, VIB cũng chuyển từ miễn phí sang thu 50.000 đồng/tháng đối với các tài khoản thanh toán không hoạt động từ 12 tháng, với điều kiện áp dụng tương tự. Với tài khoản ngoại tệ, phí quản lý tài khoản không hoạt động cũng tăng từ 1 đơn vị ngoại tệ/tháng lên 5 đơn vị ngoại tệ/tháng.

Ngoài ra, VIB cũng tăng phí đóng tài khoản thanh toán mở chưa đủ 12 tháng. Đối với khách hàng cá nhân, phí đóng tài khoản bằng tiền VNĐ tăng từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/lần, còn tài khoản ngoại tệ tăng từ 2 lên 4 đơn vị ngoại tệ/lần.

Đối với khách hàng tổ chức, phí đóng tài khoản bằng tiền VNĐ tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/lần, trong khi tài khoản ngoại tệ tăng từ 5 lên 10 đơn vị ngoại tệ/lần.

Các mức phí này chỉ áp dụng với tài khoản có thời gian mở dưới 12 tháng. Trường hợp ngân hàng chủ động đóng tài khoản hoặc đóng để xử lý các vụ việc gian lận, lừa đảo sẽ được miễn phí khoản chi phí này.

Các mức phí này áp dụng đối với tài khoản thanh toán có thời gian mở không quá 12 tháng. Riêng trường hợp ngân hàng chủ động đóng tài khoản hoặc đóng theo yêu cầu xử lý các vụ việc gian lận, lừa đảo sẽ không thu phí.

Với đợt điều chỉnh này, những khách hàng đang để tài khoản "ngủ quên" hoặc có ý định đóng tài khoản tại VIB nên kiểm tra lại tình trạng sử dụng để tránh phát sinh chi phí không cần thiết.