6 ngân hàng cho vay 27.000 tỷ mở rộng cao tốc TP.HCM đi miền Tây

Nhóm ngân hàng và liên danh nhà đầu tư vừa chính thức ký hợp đồng tín dụng 27.094 tỷ đồng để mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện là tuyến cao tốc duy nhất nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 16/7, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận và liên danh 6 ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 27.094 tỷ đồng , tạo nền tảng tài chính triển khai dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Liên danh tài trợ vốn gồm Vietcombank giữ vai trò ngân hàng đầu mối, cùng VietinBank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank.

Tại buổi ký kết, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá sự kiện là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng tài chính để dự án tiếp tục triển khai theo tiến độ.

Theo Thứ trưởng Dũng, tuyến cao tốc là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc 6 ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia tài trợ vốn cho thấy phương án đầu tư, phương án tài chính của dự án đã được nghiên cứu, thẩm định nghiêm túc; đồng thời thể hiện niềm tin vào năng lực của liên danh nhà đầu tư và triển vọng của dự án.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Đèo Cả.

Để nguồn vốn tín dụng sớm được chuyển hóa thành khối lượng thi công trên công trường, ông Dũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bám sát quá trình triển khai, phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là các vấn đề liên quan đến mặt bằng và nguồn vật liệu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện các điều kiện giải ngân, bố trí đủ vốn chủ sở hữu, quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công khoa học. Các ngân hàng tài trợ cần giải ngân kịp thời theo khối lượng, tiến độ, đồng thời tăng cường giám sát việc sử dụng vốn.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 96 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, đã được khởi công vào tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả, CII, Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và CII Service. Kinh phí đầu tư mở rộng cao tốc khoảng 36.125 tỷ đồng . Toàn bộ nguồn lực được huy động từ khu vực tư nhân, gồm 5.426 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 3.605 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả - cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, quản trị dự án công khai, minh bạch, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn; qua đó bảo đảm mỗi đồng vốn được sử dụng hiệu quả, mang lại giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cam kết sử dụng nguồn vốn tín dụng đúng mục đích. Ảnh: Đèo Cả.

Dự án được triển khai trong điều kiện tuyến đường hiện hữu vẫn phải duy trì khai thác với mật độ phương tiện lớn. Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp vận tải, các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, chia công trường thành từng khu vực và giai đoạn, qua đó kiểm soát xung đột giữa hoạt động xây dựng và khai thác tuyến hiện hữu.

Doanh nghiệp cũng đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình. Đến nay, công tác thiết kế kỹ thuật cơ bản đã hoàn thành.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành trên trục cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long; giảm thời gian và chi phí vận tải; tăng cường liên kết giữa các vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm với trung tâm kinh tế và hệ thống cảng biển quốc tế.