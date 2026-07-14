CII tính vay hơn 27.000 tỷ mở rộng cao tốc TP.HCM đi miền Tây

HĐQT CII vừa thông qua phương án vay vốn hơn 27.000 tỷ đồng để thực hiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cùng làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Ảnh: Quỳnh Danh.

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa thông qua phương án vay vốn cho Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận với tổng hạn mức vay vào khoảng 27.094 tỷ đồng .

Mục đích vay là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) số 60/HĐ.BOT-CĐBVN ký ngày 8/12/2025.

Liên danh nhà đầu tư dự án gồm Tập đoàn Đèo Cả, CII, Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và CII Service. Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.100 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%, tương đương khoảng 5.425 tỷ đồng , phần còn lại khoảng 30.746 tỷ đồng là vốn huy động.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng với tổng chiều dài 96,13 km, bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM cũ và kết thúc tại đầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, nằm trên địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây.

Theo phương án mở rộng, đoạn TP.HCM - Trung Lương dự kiến được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường rộng 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Còn đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cùng làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 32,25 m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100 km/h.

CII đang khai thác giai đoạn 1 đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận với nguyên giá quyền thu phí tạm xác định là 9.553 tỷ đồng . Dự án thu phí từ ngày 9/8/2022, thời gian hoàn vốn khoảng 14 năm 8 tháng, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11,5%/năm.

Liên quan định hướng trong lĩnh vực hạ tầng, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4, lãnh đạo CII cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong 3 năm tới của doanh nghiệp là tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự kiến vận hành từ năm 2029; đồng thời, doanh nghiệp đang nghiên cứu và tham gia đấu thầu dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51, dự án mở rộng trục đường Bắc - Nam từ Nguyễn Văn Linh đến nút giao Cầu Bà Chiêm, dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22...