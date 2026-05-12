CII được giao lập hồ sơ cải tạo trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu

TP.HCM giao liên danh CII nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong 3 tháng.

Liên danh CII đề xuất dự án cải tạo trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao liên danh CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác công tư CII và CTCP Xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Việc giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án không làm phát sinh điều kiện để chỉ định liên danh là nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND TP.HCM cho biết sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Liên danh nhà đầu tư phải tự thu xếp và bảo đảm toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, không sử dụng ngân sách nhà nước hay của thành phố, đảm bảo theo các luật quy định hiện hành.

UBND TP.HCM yêu cầu trong thời hạn 3 tháng, liên danh nhà đầu tư phải hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Nếu quá thời hạn mà liên danh nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ hoặc hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận, công văn chấp thuận nghiên cứu dự án sẽ hết hiệu lực, liên danh nhà đầu tư tự mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng dừng triển khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) dừng lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao Phạm Văn Đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Giao thông chủ động làm việc với liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án và các đơn vị tư vấn có liên quan để thống nhất việc bàn giao các hồ sơ, tài liệu đã nghiên cứu trước đó và xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có), bảo đảm không sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí cho đơn vị tư vấn.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu điều chỉnh quyết định trước đây của UBND TP.HCM theo hướng không tiếp tục giao Sở Xây dựng và Ban Giao thông thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên...

Trước đó, Sở Tài chính TP.HCM cho biết liên danh nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 10.214 tỷ đồng , trong đó vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.021 tỷ đồng , vốn ngân sách Nhà nước khoảng 2.191 tỷ đồng .

Mục tiêu của dự án là tối ưu hóa giao thông bằng cách tách biệt giao thông tuyến trục liên vùng và giao thông nội thị tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột, bảo đảm an toàn và xóa bỏ các điểm nóng về ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, dự án dự kiến khai thác không gian ngầm để bố trí các công trình, hạng mục phục vụ hoạt động công cộng như bến xe buýt.

Dự án đặt mục tiêu khai thác tối ưu không gian kiến trúc để hình thành khu thương mại tập trung, phù hợp với quy hoạch hiện hữu của thành phố.

Nhà đầu tư sẽ đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tái định cư tại chỗ theo phân kỳ, ổn định đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án sẽ huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng theo định hướng xã hội hóa đầu tư.