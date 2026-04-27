Đề xuất chi 10.000 tỷ cải tạo trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu

Liên danh nhà đầu tư CII đề xuất làm dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, dự kiến thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông.

Ngã tư Hàng Xanh là nút giao thông "bận rộn" nhất TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Sở Tài chính TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về đề xuất dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đề xuất do liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Công ty TNHH Đối tác Công tư CII thực hiện.

Đề xuất thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu

Cụ thể, Sở Tài chính TP.HCM cho biết liên danh nhà đầu tư đề xuất xây dựng dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông hiện hữu.

Về nguồn vốn đầu tư, nhà đầu tư tự thu xếp nguồn vốn để thực hiện cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu và xây dựng khu tái định cư; ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 10.214 tỷ đồng , trong đó vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.021 tỷ đồng , vốn ngân sách Nhà nước khoảng 2.191 tỷ đồng .

Theo liên danh nhà đầu tư, mục tiêu của dự án là tối ưu hóa giao thông bằng cách tách biệt giao thông tuyến trục liên vùng và giao thông nội thị tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột, bảo đảm an toàn và xóa bỏ các điểm nóng về ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, dự án dự kiến khai thác không gian ngầm để bố trí các công trình, hạng mục phục vụ hoạt động công cộng như bến xe buýt.

Dự án đặt mục tiêu khai thác tối ưu không gian kiến trúc để hình thành khu thương mại tập trung, phù hợp với quy hoạch hiện hữu của thành phố.

Nhà đầu tư sẽ đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tái định cư tại chỗ theo phân kỳ, ổn định đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án sẽ huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng theo định hướng xã hội hóa đầu tư.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án có quy mô khoảng 26,8 ha, nằm trong khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, nhằm cải tạo hệ thống nút giao và hạ tầng giao thông khu vực; bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và nghiên cứu quỹ đất phục vụ thanh toán hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Có 4 hạng mục công trình, hạ tầng dự kiến đầu tư, xây dựng. Trong đó, hạng mục cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài liệt sĩ đến cầu Bình Triệu, sẽ mở rộng các tuyến đường hiện hữu kết hợp với xây dựng tuyến đường trên cao trên cùng hành lang tuyến, nhằm hình thành các làn xe tốc độ cao cho giao thông tuyến trụ.

Hạng mục tiếp theo là cải tạo nút giao Hàng Xanh thành nút giao khác mức, đa tầng, nhằm phân tách các luồng giao thông tuyến trục và giao thông nội thị, đảm bảo lưu thông liên tục cho các dòng xe liên vùng.

Cùng với đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất thêm hạng mục xây dựng cầu Bình Triệu 3 nhằm gia tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, bảo đảm sự đồng bộ với quy mô mở rộng của Quốc lộ 13, và các trục kết nối.

Song song là hạng mục xây khu tái định cư nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đề xuất của liên danh nhà đầu tư là cấp bách

Theo ý kiến của Sở Xây dựng thành phố, UBND phường Bình Thạnh, UBND phường Gia Định, Sở Tài chính TP.HCM nhận thấy dự án do liên danh nhà đầu tư đề xuất là cần thiết, cấp bách nhằm kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 và góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.

Sở Tài chính thành phố cho hay căn cứ Luật PPP và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan đã đủ điều kiện để giao liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án.

Tuy nhiên, do dự án có trùng một phần với các dự án do Ban Giao thông và Sở Xây dựng thành phố đang nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư theo nhiệm vụ được giao trước đó, nên Sở Tài chính có một số kiến nghị để lãnh đạo thành phố xem xét chấp thuận.

Theo đó, đề xuất giao liên danh nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, theo hình thức PPP.

Giao Sở Xây dựng và Ban Giao thông dừng thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, Sở Xây dựng dừng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1).

Ban Giao thông dừng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến nút giao Phạm Văn Đồng).

Hai đơn vị trao đổi với liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án, làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất việc bàn giao hồ sơ đã nghiên cứu và các nghĩa vụ tài chính đảm bảo không sử dụng nguồn vốn ngân sách để thanh toán cho đơn vị tư vấn.

Sở Tài chính kiến nghị UBND TP.HCM giao cho đơn vị tham mưu điều chỉnh Quyết định số 2829 trên về việc không giao Sở Xây dựng và Ban Giao thông thực hiện công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên.