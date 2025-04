Lãnh đạo CII: Hàng Xanh sẽ không còn kẹt xe nếu làm TOD

CII khẳng định dự án TOD Hàng Xanh sẽ giúp khu vực này không còn kẹt xe, đời sống người dân được nâng cao. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ có cơ chế đền bù có lợi cho người dân.

Ngã tư Hàng Xanh được xem là nút giao thông bận rộn nhất TP.HCM khi thường xuyên ùn ứ, kẹt xe. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 18/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tham dự đạt hơn 53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Kỳ vọng vào TOD Hàng Xanh

Trong phần thảo luận, một trong những nội dung thu hút sự quan tâm lớn từ cổ đông là dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) Hàng Xanh, bởi đây là một dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân trong khu vực.

Trả lời chất vấn, Tổng giám đốc Lê Quốc Bình cho biết theo khảo sát của CII, dự án sẽ ảnh hưởng đến hơn 4.000 hộ dân.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là một dự án TOD đúng nghĩa, hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một khu đô thị tập trung với đầy đủ dịch vụ.

"Với tinh thần như thế, CII đã lựa chọn Arup làm đơn vị tư vấn cho dự án bởi đây là đơn vị từng tham gia phát triển các mô hình TOD tại những đô thị lớn như Quảng Châu, Thượng Hải, Hong Kong - những nơi có mật độ dân cư cao và hạ tầng giao thông phức tạp, nhưng khi đưa TOD vào hoạt động đã giải quyết được vấn đề", ông Bình nói.

Đại diện CII khẳng định nếu dự án TOD Hàng Xanh triển khai thành công, khu vực Hàng Xanh sẽ không còn kẹt xe do không còn đèn giao thông. Theo ông, hiện nay kẹt xe chủ yếu do các đường giao, đường cắt. Do đó, khi có dự án TOD Hàng Xanh, đời sống của người dân tại dự án sẽ được nâng lên mức cao hơn.

"Bình thường nghe tái định cư người dân sẽ sợ, nhưng CII đặt hàng Arup dùng từ bố trí lại vị trí của người dân, đồng thời phải làm cơ chế đền bù để người dân thấy có lợi ích", ông nói.

Theo CII, TOD Hàng Xanh là một dự án TOD đúng nghĩa, hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một khu đô thị tập trung với đầy đủ các dịch vụ. Ảnh: S.T.

Thời gian tới, CII sẽ xây dựng mô hình TOD cụ thể, nghiên cứu các sản phẩm thực tế trước khi trình phương án chi tiết lên cơ quan chức năng và cổ đông.

Theo ý tưởng hiện tại, cư dân trong khu đô thị có thể di chuyển từ đầu này sang đầu kia mà không cần dùng đến xe máy hay ôtô, nhờ hệ thống phương tiện công cộng và xe không người lái hoạt động 24/24.

Dự án TOD Hàng Xanh dự kiến có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 216.000 tỷ đồng , quy mô 51,4 ha. Đây được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị thông minh của CII.

Lãnh đạo CII cũng khẳng định nếu dự án khả thi, việc huy động vốn không hề khó.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm

Tại buổi họp, cổ đông đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.888 tỷ đồng , giảm 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 335 tỷ đồng , giảm 37%, chủ yếu do sự khác biệt trong cách hạch toán giữa các năm.

Để cải thiện kết quả kinh doanh, CII đã có kiến nghị gửi Bộ Tài chính đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp BOT, nhằm phản ánh giá trị thực tế dự án theo phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 và 2025 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, thấp hơn kế hoạch ban đầu là 16%.

Ông Bình cho biết công ty hiện có khoản lợi nhuận chưa phân phối lên tới 1.700 tỷ đồng , đây là nguồn lực quan trọng để vừa đảm bảo chi trả cổ tức, vừa duy trì đầu tư cho các dự án lớn.

Trước những lo ngại về tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, ông Bình khẳng định CII không vay vốn bằng USD hoặc ngoại tệ khác, do đó gần như không chịu áp lực từ biến động tỷ giá.

Đồng thời, CII cũng đang tái cơ cấu danh mục đầu tư, với định hướng phân bổ 95% tổng tài sản vào lĩnh vực hạ tầng phục vụ cộng đồng thay vì bất động sản cao cấp.

Nhờ đó, dù thị trường biến động, hoạt động của công ty vẫn duy trì ổn định, do nhu cầu giao thông và di chuyển là thiết yếu.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng rủi ro về lãi suất vẫn là yếu tố đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và CII đã chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó nếu có biến động lớn xảy ra.

Về kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành đang được Chính phủ xem xét, Tổng giám đốc CII đánh giá đây có thể là tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp hạ tầng, khi kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục pháp lý vốn kéo dài nhiều năm. Dù vậy, ông cũng thận trọng cho rằng cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế khi chính sách được triển khai.

Tại buổi họp, Chủ tịch HĐQT Lê Vũ Hoàng nhấn mạnh năm nay là giai đoạn bản lề mở ra nhiều cơ hội nâng tầm vị thế của CII nếu doanh nghiệp tham gia thành công các dự án lớn.

Hiện tại, một số ngân hàng lớn đã đồng thuận chủ trương cấp tín dụng hơn 44.600 tỷ đồng cho dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ở lĩnh vực bất động sản, CII đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án Thủ Thiêm, NBB3 và NBB2 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới.