Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

CII được giao lập hồ sơ dự án đường trên cao Quốc lộ 51 hơn 16.400 tỷ

  • Thứ hai, 4/5/2026 18:48 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Đồng Nai giao liên danh CII lập hồ sơ dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.400 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giao liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service), CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC, và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Land Việt Nam làm nhà đầu tư lập hồ sơ dự án.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2 km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, phường Trấn Biên; điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, đều thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Dự án bao gồm đầu tư xây dựng cầu cạn dài hơn 4,6 km, với quy mô đường trục chính đô thị và vận tốc thiết kế 80 km/h cùng 6 làn xe.

Đồng thời, dự án cũng được thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới nhằm đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành... theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Luật Đường bộ và luật liên quan khác.

Dự kiến, thời gian xây dựng kéo dài từ năm 2026 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.406 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 44%, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng chiếm gần 30%. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 58,2 ha với khoảng 49 hộ dân bị ảnh hưởng. Phần chi phí còn lại dành cho lãi vay trong thời gian thi công, dự phòng và thiết bị.

Dự án sẽ triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ thu xếp toàn bộ số vốn nêu trên.

Quoc lo 51 anh 1

Phối cảnh dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 tại nút giao ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: CII.

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông nhiều nhất cả nước, thậm chí lúc cao điểm có thể lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày đêm.

Riêng ngã tư Vũng Tàu, nút giao giữa Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1, đồng thời là cửa ngõ Đồng Nai với TP.HCM, có lượng phương tiện rất lớn. Dù đã được đầu tư cầu vượt và hầm chui, nút giao này vẫn thường xảy ra ùn tắc, kẹt xe.

Theo Đồng Nai, việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, tăng cường khả năng kết nối với TP.HCM cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở mảng hạ tầng, ngoài dự án đường trên cao Quốc lộ 51, CII cũng đang nghiên cứu loạt dự án nhằm xử lý các điểm nghẽn giao thông tại TP.HCM.

Trong đó, doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, dự kiến thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 10.214 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.021 tỷ đồng, vốn ngân sách Nhà nước khoảng 2.191 tỷ đồng.

Đồng thời, CII đang cùng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án này được liên danh CII - HFIC gọi tắt là Xa lộ Hà Nội 2, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng, với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4 km.

Doanh nghiệp cũng đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hai dự án trọng điểm gồm mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.

Đồng Nai làm đường trên cao hơn 16.000 tỷ giảm ùn tắc Quốc lộ 51

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51, kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được xây dựng giai đoạn 2026-2029, với tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng.

19:21 28/4/2026

Đề xuất chi 10.000 tỷ cải tạo trục giao thông Hàng Xanh - Bình Triệu

Liên danh nhà đầu tư CII đề xuất làm dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, dự kiến thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông.

08:35 27/4/2026

Lãnh đạo CII nói lý do muốn làm TOD khu vực Hàng Xanh

Dù chưa được giao làm nhà đầu tư, CII đánh giá dự án TOD Hàng Xanh có tiềm năng lớn khi là điểm giao giữa metro số 3 và số 5, đồng thời bày tỏ mong muốn tham gia dự án.

12:25 28/4/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thảo Liên

Quốc lộ 51 Đồng Nai CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP đường trên cao CII Đồng Nai ngã tư Vũng Tàu

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

Đọc tiếp

Moody’s nang trien vong kinh te Viet Nam hinh anh

Moody’s nâng triển vọng kinh tế Việt Nam

31 phút trước 18:54 4/5/2026

0

Việt Nam là quốc gia duy nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Moody’s nâng triển vọng lên mức "Tích cực" trong đợt đánh giá mới.

No cong My vuot 100% GDP hinh anh

Nợ công Mỹ vượt 100% GDP

47 phút trước 18:38 4/5/2026

0

Tình trạng nợ liên bang vượt quy mô nền kinh tế là dấu hiệu cho thấy áp lực tài khóa đang gia tăng tại Mỹ.

Vi sao gia sau rieng cho dat do, noi lao doc? hinh anh

Vì sao giá sầu riêng chỗ đắt đỏ, nơi lao dốc?

1 giờ trước 18:06 4/5/2026

0

Giá sầu riêng tại nhiều tỉnh miền Tây giảm sâu, tuy nhiên tại TP.HCM, mặt hàng này vẫn giữ mức giá cao, đặc biệt tại hệ thống siêu thị có loại vẫn neo ở mức gần 400.000 đồng/kg.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý