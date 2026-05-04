CII được giao lập hồ sơ dự án đường trên cao Quốc lộ 51 hơn 16.400 tỷ

Đồng Nai giao liên danh CII lập hồ sơ dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.400 tỷ đồng.

Tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đồng Nai đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giao liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service), CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC, và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Land Việt Nam làm nhà đầu tư lập hồ sơ dự án.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,2 km, điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, phường Trấn Biên; điểm cuối tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, đều thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Dự án bao gồm đầu tư xây dựng cầu cạn dài hơn 4,6 km, với quy mô đường trục chính đô thị và vận tốc thiết kế 80 km/h cùng 6 làn xe.

Đồng thời, dự án cũng được thực hiện nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới nhằm đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành... theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Luật Đường bộ và luật liên quan khác.

Dự kiến, thời gian xây dựng kéo dài từ năm 2026 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.406 tỷ đồng . Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 44%, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng chiếm gần 30%. Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 58,2 ha với khoảng 49 hộ dân bị ảnh hưởng. Phần chi phí còn lại dành cho lãi vay trong thời gian thi công, dự phòng và thiết bị.

Dự án sẽ triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ thu xếp toàn bộ số vốn nêu trên.

Phối cảnh dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 tại nút giao ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: CII.

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn TP Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông nhiều nhất cả nước, thậm chí lúc cao điểm có thể lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày đêm.

Riêng ngã tư Vũng Tàu, nút giao giữa Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1, đồng thời là cửa ngõ Đồng Nai với TP.HCM, có lượng phương tiện rất lớn. Dù đã được đầu tư cầu vượt và hầm chui, nút giao này vẫn thường xảy ra ùn tắc, kẹt xe.

Theo Đồng Nai, việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, tăng cường khả năng kết nối với TP.HCM cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở mảng hạ tầng, ngoài dự án đường trên cao Quốc lộ 51, CII cũng đang nghiên cứu loạt dự án nhằm xử lý các điểm nghẽn giao thông tại TP.HCM.

Trong đó, doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức PPP, dự kiến thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 10.214 tỷ đồng , trong đó vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 8.021 tỷ đồng , vốn ngân sách Nhà nước khoảng 2.191 tỷ đồng .

Đồng thời, CII đang cùng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án này được liên danh CII - HFIC gọi tắt là Xa lộ Hà Nội 2, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng , với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4 km.

Doanh nghiệp cũng đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hai dự án trọng điểm gồm mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.