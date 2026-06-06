Nhóm CII thành cổ đông lớn của PC1

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa báo cáo giao dịch về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1).

Nhóm cổ đông CII hiện đã nâng sở hữu lên gần 6% vốn tại PC1. Ảnh: CII.

Cụ thể, vào ngày 2/6, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1, nâng lượng nắm giữ lên gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,55% vốn điều lệ của PC1.

Cùng với hơn 17,35 triệu cổ phiếu PC1 đang do CII sở hữu trực tiếp, tổng lượng cổ phần nhóm cổ đông này nắm giữ tại PC1 đã tăng lên hơn 23,7 triệu đơn vị, tương ứng 5,77% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, nhóm CII chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1.

Theo CII, quyết định đầu tư vào PC1 xuất phát từ việc doanh nghiệp này đang sở hữu danh mục dự án năng lượng hiện hữu, bao gồm các dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế giá FIT cùng nhiều dự án dự kiến đưa vào vận hành trong thời gian tới.

CII đánh giá lĩnh vực năng lượng là hạ tầng thiết yếu, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế cũng như nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng gia tăng. Đây cũng là mảng hạ tầng mà doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, CII khẳng định khoản đầu tư vào PC1 chỉ mang tính chất đầu tư tài chính. Doanh nghiệp không có chủ trương tham gia công tác quản trị, điều hành tại PC1, bao gồm việc đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

Tạm tính theo giá đóng cửa cổ phiếu PC1 trong phiên 2/6, ước tính số tiền công ty con của CII chi ra để mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 vào khoảng hơn 70 tỷ đồng .

PC1 gần đây có nhiều biến động khi 7 lãnh đạo bị khởi tố trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT vì có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Để ổn định nhân sự, ngày 25/6 tới đây, PC1 sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 7, nội dung dự kiến bầu bổ sung thành viên vào HĐQT.