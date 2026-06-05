Sau đổi tên, DXG nâng vốn điều lệ lên gần 12.700 tỷ đồng

Bluemarq Group (DXG) vừa hoàn tất phát hành gần 156 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên khoảng 12.699 tỷ đồng, ngay sau khi đổi tên từ Tập đoàn Đất Xanh.

Bluemarq Group tăng vốn lên gần 12.700 tỷ đồng sau đợt thưởng cổ phiếu. Ảnh: DXG.

HĐQT CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG) vừa thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, đến ngày 29/5, doanh nghiệp đã hoàn tất việc phân bổ gần 156 triệu cổ phiếu cho 76.956 cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được chuyển giao trong tháng 6.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ hơn 457 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.100 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Bluemarq Group tăng từ 11.141 tỷ đồng lên khoảng 12.699 tỷ đồng .

Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa hoàn tất quá trình đổi tên từ CTCP Tập đoàn Đất Xanh thành CTCP Bluemarq Group.

Cùng với công ty mẹ, một số đơn vị trong hệ sinh thái cũng được thay đổi nhận diện thương hiệu. Cụ thể, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An được đổi tên thành CTCP Bluemarq Development; CTCP Đầu tư Đất Xanh Commercial đổi tên thành CTCP Bluemarq Asset Management. Bên cạnh đó, CTCP Bluemarq Investment cũng được thành lập trong tháng 4 vừa qua.

Chia sẻ với cổ đông về việc đổi tên tại cuộc họp, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng chiến lược cho biết sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp đã tích lũy được quỹ đất, năng lực triển khai và kinh nghiệm đủ lớn để bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Thìn, việc đổi tên không nhằm xóa bỏ thương hiệu Đất Xanh mà để tái định vị doanh nghiệp đúng với giá trị thực và định hướng phát triển hiện tại.

Ông Thìn cho biết trước đây, Đất Xanh hoạt động chủ yếu ở hai mảng là dịch vụ bất động sản và phát triển dự án. Tuy nhiên, thị trường vẫn chủ yếu định vị doanh nghiệp như một công ty dịch vụ, khiến năng lực đầu tư và phát triển dự án chưa được phản ánh đúng mức.

Trên cơ sở đó, ban điều hành quyết định tái cấu trúc tập đoàn theo 4 mảng cốt lõi gồm: đầu tư và hợp tác vốn; phát triển bất động sản; quản lý và vận hành tài sản; và dịch vụ bất động sản. Trong đó, trọng tâm sẽ dần chuyển từ một nhà phát triển dự án đơn thuần sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý khai thác tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

"Nếu trước đây Đất Xanh chủ yếu tự đầu tư và bán hết sản phẩm, thì thời gian tới, tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Sản phẩm sẽ được phân bổ linh hoạt theo hướng một phần để bán, phần còn lại giữ lại để cho thuê, khai thác, tạo dòng tiền ổn định", ông giải thích.

Theo mô hình mới, doanh nghiệp sẽ vận hành với 2 hệ thương hiệu, một thương hiệu mới mang tính quốc tế phục vụ mảng đầu tư, phát triển và hợp tác toàn cầu; trong khi thương hiệu Đất Xanh tiếp tục được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Ban lãnh đạo DXG đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản nhờ các yếu tố hỗ trợ như chính sách vĩ mô thuận lợi, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, các bộ luật mới đi vào thực thi và đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng trong năm nay, tăng khoảng 16% so với năm trước.

Trong quý I/2026, Bluemarq Group ghi nhận doanh thu hơn 1.467 tỷ đồng , tăng 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 214 tỷ đồng , cao gấp gần 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương khoảng 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng đầu năm.