Đất Xanh đổi tên thành Bluemarq Group

CTCP Tập đoàn Đất Xanh vừa đổi tên pháp lý thành CTCP Bluemarq Group, sau khi công bố kế hoạch tái định vị thương hiệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Group. Doanh nghiệp vẫn do ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc, làm người đại diện pháp luật.

Một nguồn tin của Tri Thức - Znews cũng cho biết Bluemarq Group chính là tên mới của Tập đoàn Đất Xanh và doanh nghiệp dự kiến ra mắt thương hiệu mới trong khoảng vài tuần tới.

Thực tế, kế hoạch đổi tên và tái định vị thương hiệu đã được doanh nghiệp công bố trước thềm phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, cùng thời điểm diễn ra quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lương Ngọc Huy, còn ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư kiêm Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services - được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tập đoàn.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh đã đổi tên thành CTCP Bluemarq Group. Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chia sẻ với cổ đông về việc đổi tên tại cuộc họp, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, cho biết sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp đã tích lũy được quỹ đất, năng lực triển khai và kinh nghiệm đủ lớn để bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Thìn, việc đổi tên không nhằm xóa bỏ thương hiệu Đất Xanh mà để tái định vị doanh nghiệp đúng với giá trị thực và định hướng phát triển hiện tại.

Ông Thìn cho biết trước đây, Đất Xanh hoạt động chủ yếu ở 2 mảng là dịch vụ bất động sản và phát triển dự án. Tuy nhiên, thị trường vẫn chủ yếu định vị doanh nghiệp như một công ty dịch vụ, khiến năng lực đầu tư và phát triển dự án chưa được phản ánh đúng mức.

Trên cơ sở đó, ban điều hành quyết định tái cấu trúc tập đoàn theo 4 mảng cốt lõi gồm: đầu tư và hợp tác vốn; phát triển bất động sản; quản lý và vận hành tài sản; và dịch vụ bất động sản. Trong đó, trọng tâm sẽ dần chuyển từ một nhà phát triển dự án đơn thuần sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý khai thác tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

"Nếu trước đây Đất Xanh chủ yếu tự đầu tư và bán hết sản phẩm, thì thời gian tới, tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Sản phẩm sẽ được phân bổ linh hoạt theo hướng một phần để bán, phần còn lại giữ lại để cho thuê, khai thác, tạo dòng tiền ổn định", ông giải thích.

Theo mô hình mới, doanh nghiệp sẽ vận hành với 2 hệ thương hiệu, một thương hiệu mới mang tính quốc tế phục vụ mảng đầu tư, phát triển và hợp tác toàn cầu; trong khi thương hiệu Đất Xanh tiếp tục được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Cập nhật với cổ đông tại buổi họp, ông Thìn cho biết toàn bộ phương án thương hiệu mới đã hoàn tất và đang chờ cổ đông thông qua.