Ông Lương Trí Thìn nói về việc đổi tên Tập đoàn Đất Xanh

Ông Lương Trí Thìn cho biết sau tái cấu trúc, Đất Xanh sẽ vận hành 2 hệ thương hiệu, trong đó thương hiệu Đất Xanh vẫn sẽ được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 17/4, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng chiến lược CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã có chia sẻ với cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc cũng như đổi tên tập đoàn.

Theo ông, việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vận động theo chu kỳ, đồng thời gắn với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam và xu hướng doanh nghiệp vươn ra quốc tế. Sau nhiều năm phát triển, Đất Xanh đã tích lũy được quỹ đất, năng lực triển khai và kinh nghiệm, qua đó đủ điều kiện bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Lý do đổi tên tập đoàn

Chia sẻ thêm về nội dung này, ông Thìn cho biết trước đây, Đất Xanh hoạt động chủ yếu ở 2 mảng là dịch vụ bất động sản và phát triển dự án. Tuy nhiên, thị trường vẫn chủ yếu định vị doanh nghiệp như một công ty dịch vụ, khiến năng lực đầu tư và phát triển dự án chưa được phản ánh đúng mức.

Trên cơ sở đó, ban điều hành quyết định tái cấu trúc tập đoàn theo 4 mảng cốt lõi gồm: đầu tư và hợp tác vốn; phát triển bất động sản; quản lý và vận hành tài sản; và dịch vụ bất động sản. Trong đó, trọng tâm sẽ dần chuyển từ một nhà phát triển dự án đơn thuần sang mô hình tập đoàn đầu tư, quản lý khai thác tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu.

"Nếu trước đây Đất Xanh chủ yếu tự đầu tư và bán hết sản phẩm, thì thời gian tới, tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Sản phẩm sẽ được phân bổ linh hoạt theo hướng một phần để bán, phần còn lại giữ lại để cho thuê, khai thác, tạo dòng tiền ổn định", ông giải thích.

Ông Lương Trí Thìn cũng nhấn mạnh việc đổi tên sẽ không làm mất thương hiệu Đất Xanh mà nhằm tái định vị doanh nghiệp đúng với giá trị thực.

Theo mô hình mới, doanh nghiệp sẽ vận hành với 2 hệ thương hiệu, một thương hiệu mới mang tính quốc tế phục vụ mảng đầu tư, phát triển và hợp tác toàn cầu; trong khi thương hiệu Đất Xanh tiếp tục được giữ lại cho mảng dịch vụ.

Cập nhật với cổ đông, ông Thìn cho biết toàn bộ phương án thương hiệu mới đã hoàn tất và đang chờ cổ đông thông qua. Sau đại hội, doanh nghiệp dự kiến ra mắt thương hiệu mới trong vòng 1-2 tuần tới.

Đồng thời, mảng dịch vụ, vốn là nền tảng hình thành tập đoàn, sẽ được tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo ông Thìn, Dat Xanh Services sẽ không còn chỉ tập trung vào môi giới và phân phối như trước mà mở rộng sang các mảng có giá trị gia tăng cao hơn như tư vấn đầu tư, nghiên cứu thị trường, dịch vụ cho thuê, quản lý và khai thác tài sản.

"Mô hình kinh doanh cũng sẽ thay đổi từ thu phí một lần sang tạo nguồn thu lặp lại. Thương hiệu Đất Xanh sẽ được giữ lại chính cho mảng này, đóng vai trò là trụ cột dịch vụ trong hệ sinh thái của tập đoàn", ông Thìn cho hay.

Tăng tốc triển khai dự án The Privé, Gem Sky World

Về triển vọng thị trường, HĐQT Đất Xanh nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn chuyển nhịp, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản, với các yếu tố hỗ trợ từ chính sách vĩ mô, mặt bằng lãi suất ổn định, khung pháp lý mới có hiệu lực và đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó cải thiện rõ rệt môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng năm nay, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%.

Dự án The Privé của Đất Xanh có quy mô 6,7 ha, gồm 12 block cao trên 30 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 3.000 căn hộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển dự án, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm như The Privé, Gem Sky World và các dự án tại khu vực TP.HCM mới; đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, phát triển mô hình nhà phát triển dự án và tìm kiếm cơ hội M&A nhằm mở rộng quỹ đất trong bối cảnh thị trường đang tái cơ cấu.

Cụ thể, dự án The Privé được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã mở bán và tiêu thụ khoảng 99% sản phẩm; giai đoạn 2 đạt tỷ lệ trên 90%; giai đoạn 3 dự kiến mở bán trong quý II.

Về tiến độ thi công, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 50% phần xây thô và dự kiến bàn giao vào quý II/2027, các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Theo lộ trình này, doanh thu và lợi nhuận từ dự án The Privé sẽ bắt đầu được ghi nhận từ năm 2027, tạo nền tảng dòng tiền cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đối với dự án Gem Sky World, dự án đã hoàn tất đầu tư hạ tầng. Toàn bộ 4.008 lô đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sản phẩm đã bán cũng đã được bàn giao sổ cho khách hàng. Phần còn lại khoảng gần 1.800 lô cũng đã được cấp sổ riêng từng lô, cơ bản hoàn thiện pháp lý.

Doanh nghiệp dự kiến đưa toàn bộ sản phẩm còn lại ra thị trường trong năm nay.

Đáng chú ý, ông Lương Trí Thìn cho biết trong năm 2025, Đất Xanh có 4 dự án đang hoàn thiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất và 6 dự án được phê duyệt triển khai theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171, với quy mô mỗi dự án khoảng 5-10 ha.

Như vậy, doanh nghiệp hiện có 10 dự án tại khu vực trung tâm TP.HCM trong danh mục sẵn sàng triển khai, chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư và kinh doanh sắp tới.