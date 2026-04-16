Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đất Xanh có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

  • Thứ năm, 16/4/2026 18:22 (GMT+7)
Tập đoàn Đất Xanh vừa bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trường Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc.

Ông Bùi Ngọc Đức, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh. Ảnh: DXG.

Ngày 16/4, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lương Ngọc Huy.

Theo giới thiệu, ông Đức tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng tại Đại học Kiến trúc TP.HCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông từng tham gia phát triển nhiều dự án của các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Australia, Hàn Quốc và Indonesia, đồng thời có kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.

Ông gia nhập Đất Xanh hơn 12 năm, bắt đầu đảm nhiệm vai trò điều hành từ năm 2018 và giữ vị trí Tổng giám đốc giai đoạn 2020-2026.

Ở cương vị mới, ông Đức dự kiến tập trung vào các vấn đề như định hình mô hình kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và mở rộng quan hệ với các định chế tài chính, đối tác quốc tế.

Cũng trong hôm nay, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Sơn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Thương mại Hà Nội và có bằng MBA của Đại học Maastricht. Ông gia nhập Đất Xanh từ năm 2011, có hơn 15 năm làm việc tại doanh nghiệp, gắn với các mảng hoạt động cốt lõi.

Từ năm 2017, trên cương vị Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, ông Sơn đã tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án. Đến năm 2022, khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services, ông có thêm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp niêm yết, với yêu cầu cao về minh bạch và công bố thông tin.

Theo Đất Xanh, việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân bước vào giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị và khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Gần đây, Chính phủ đã ban hành chương trình thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đầu tư kinh doanh ra thị trường nước ngoài toàn diện và hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, Đất Xanh lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn, bắt đầu từ việc tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động. Trọng tâm là phân định lại hai mảng kinh doanh cốt lõi gồm phát triển bất động sản và dịch vụ bất động sản, qua đó chuẩn bị cho cấu trúc vận hành mới.

Ngày mai (17/4), Đất Xanh sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tại TP.HCM theo hình thức trực tuyến. Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án đổi tên, đồng thời giao HĐQT nghiên cứu, lựa chọn tên gọi mới phù hợp với định hướng phát triển và quy định hiện hành.

Theo doanh nghiệp, việc thay đổi nhân sự cấp cao cũng nhằm phù hợp với định hướng "chiến lược mới - thương hiệu mới", trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động và nhận diện thương hiệu.

Liên Phạm

Đất Xanh Tập đoàn Đất Xanh Lương Ngọc Huy Dat Xanh Services Bùi Ngọc Đức Nguyễn Trường Sơn

    Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đứng đầu về môi giới và đầu tư các dự án bất động sản với 29,1% thị phần phân phối bất động sản năm 2017. Hiện công ty sở hữu khoảng 44 dự án BĐS với tổng vốn đầu tư trên 63.000 tỷ đồng.

    • Thành lập: 2003
    • Sáng lập: Lương Trí Thìn
    • Mã cổ phiếu: DXG

Đọc tiếp

Dong Nai chinh thuc len do thi loai I hinh anh

Đồng Nai chính thức lên đô thị loại I

16 phút trước 19:23 16/4/2026

0

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, qua đó đáp ứng đủ các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý