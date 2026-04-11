Tập đoàn Đất Xanh muốn đổi tên

Đất Xanh dự kiến trình cổ đông thông qua phương án đổi tên doanh nghiệp, đồng thời giao HĐQT nghiên cứu, lựa chọn tên gọi mới phù hợp định hướng phát triển và quy định.

Đây là nội dung trong tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), dự kiến diễn ra ngày 17/4 tại TP.HCM theo hình thức trực tuyến.

Ngoài phương án đổi tên, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng , tăng 19% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 268 tỷ đồng , tăng 16%.

Về định hướng kinh doanh, Đất Xanh cho biết sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có vị trí thuận lợi như The Privé, Gem Sky World, cùng các dự án trọng điểm tại khu vực TP.HCM.

Đồng thời, công ty tiếp tục tái cấu trúc toàn diện theo chiến lược dài hạn, tăng tỷ trọng mảng dịch vụ và hướng tới mô hình nhà phát triển dự án.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động mua và tích lũy quỹ đất, ưu tiên các dự án có vị trí tốt, mặt bằng sạch, pháp lý rõ ràng; đồng thời hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển trung và dài hạn.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đất Xanh đề xuất không chia cổ tức năm 2025, nhưng dự kiến trích 2% lợi nhuận sau thuế (hơn 4,6 tỷ đồng ) cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 14%, tương đương hơn 155,7 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Thời điểm triển khai sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng .

Tập đoàn Đất Xanh do ông Lương Trí Thìn sáng lập vào năm 2003. hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản, dịch vụ môi giới và đầu tư. Ông Thìn là người gắn bó xuyên suốt với quá trình phát triển của doanh nghiệp và từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT trong nhiều năm.

Tại khu vực TP.HCM cũ, doanh nghiệp phát triển các dự án như The Privé, Opal Garden, Opal Riverside... Ngoài ra, tập đoàn cũng từng triển khai dự án tại Bình Dương cũ như Opal Skyline và Opal Boulevard.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.164 tỷ đồng , giảm 13% so với năm trước. Dù vậy, nhờ tăng doanh thu tài chính từ lãi cho vay và cải thiện biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 574 tỷ đồng , tăng 27%.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 38.100 tỷ đồng , tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 15.660 tỷ đồng , tiếp đến là các khoản phải thu hơn 14.270 tỷ đồng .