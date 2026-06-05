Cổ phiếu Vietjet 'cất cánh'

Cổ phiếu Vietjet tăng kịch trần lên mức cao nhất hơn 3 tháng, trở thành một trong những đầu tàu kéo VN-Index đi lên trong bối cảnh thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất một năm.

Cổ phiếu Vietjet tăng kịch biên độ. Ảnh: VJC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm một phiên hồi phục trong ngày 5/6. Tuy nhiên, diễn biến tích cực của chỉ số không phản ánh đúng bức tranh chung của thị trường khi dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng và đà tăng chủ yếu dựa vào lực kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Sau nhịp phục hồi ngắn ngủi trong những phiên gần đây, thanh khoản thị trường bất ngờ suy giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM chỉ đạt khoảng 15.100 tỷ đồng , giảm sâu so với các phiên trước đó và là mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt, chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu dù chỉ số đang duy trì xu hướng hồi phục.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,35 điểm (+0,4%) lên 1.838,9 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm mạnh 11,07 điểm (-3,6%) xuống 293,79 điểm và UPCoM-Index giảm 0,77 điểm (-0,6%) xuống 125,09 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 319 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn), 852 mã giữ tham chiếu và 283 mã tăng (gồm 35 mã tăng trần).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 cho thấy sự phân hóa khá rõ nét. Có tới 17 cổ phiếu giảm giá, chỉ 10 mã tăng và 3 mã đứng giá. Dù số lượng cổ phiếu giảm áp đảo, chỉ số VN30-Index vẫn tăng hơn 4 điểm lên 1.986 điểm nhờ sức ảnh hưởng vượt trội từ một số mã dẫn dắt.

VN-Index phát tín hiệu tạo đáy ngắn hạn tại vùng 1.830 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index giữ được sắc xanh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC (+3,4%), VHM (+1,3%), VJC tăng trần, TCB (+0,8%), VPL (+0,9%), SHB (+1,5%), MSB (+1,7%), TPB (+1,6%), VCK (+0,5%) và PNJ (+1,1%).

Trong số này, cổ phiếu VJC của Vietjet trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Mã này tăng hết biên độ lên 184.600 đồng/cổ phiếu, qua đó thiết lập vùng giá cao nhất trong hơn 3 tháng trở lại đây.

Đáng chú ý, VJC đang thu hút dòng tiền rất mạnh. Chỉ trong 3 phiên gần nhất, cổ phiếu này liên tục xuất hiện các giao dịch quy mô lớn trên cả kênh khớp lệnh và thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu trụ cột tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Nhóm ngân hàng và các doanh nghiệp đầu ngành ghi nhận diễn biến kém tích cực với BID (-1,5%), VCB (-0,8%), LPB (-1,7%), CTG (-0,6%), HPG (-0,8%), MSN (-1,2%), cùng các mã GVR (-1,6%), BSR (-1,4%), FPT (-1,5%) và MCH (-0,8%).

Dù vậy, lực kéo từ nhóm cổ phiếu tăng giá có vốn hóa lớn hơn đã giúp VN-Index duy trì trạng thái tích cực đến cuối phiên.

Một điểm sáng khác trong phiên là hoạt động giao dịch của khối ngoại. Sau chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay lại mua ròng hơn 350 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Lực mua tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong đó VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 272 tỷ đồng . Theo sau là ACB với 255 tỷ đồng và FPT với 126 tỷ đồng .

Ở chiều bán ra, MSN là cổ phiếu bị khối ngoại xả mạnh nhất với giá trị bán ròng 72 tỷ đồng . Hai mã khác cũng chịu áp lực bán đáng kể là HPG (- 55 tỷ đồng ) và VPB (- 53 tỷ đồng ).