Sắp có thêm một ngân hàng niêm yết trên HoSE

HoSE vừa thông báo chấp thuận niêm yết hơn 640,8 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) và xác định 21/7 là ngày giao dịch đầu tiên.

Việc niêm yết trên HoSE cùng kế hoạch tăng vốn được kỳ vọng giúp BVBank mở rộng quy mô hoạt động, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn. Ảnh: BVB.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã được chấp thuận niêm yết từ ngày 22/6. Ngày giao dịch chính thức đầu tiên là 21/7.

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 13.100 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20%. Như vậy, giá cổ phiếu BVB trong ngày chào sàn có thể dao động trong khoảng 10.480-15.720 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển sàn diễn ra sau khi BVBank hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại HoSE. Trước đó, ngân hàng đã thông qua lộ trình và các công việc cần thực hiện sau khi được HoSE chấp thuận niêm yết.

Ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM của cổ phiếu BVB là 9/7, trong khi ngày 8/7 là phiên giao dịch cuối cùng trên hệ thống này. Kết thúc phiên 8/7, cổ phiếu BVB đóng cửa giao dịch ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn khoảng 1,5% so với giá tham chiếu dự kiến áp dụng trong ngày đầu giao dịch trên HoSE.

TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA BVBANK (tỷ đồng) 0 2,5K 5,0K 7,5K 10K 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Nguồn: BCTC DN.

Cũng trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Theo đó, BVBank được tăng vốn thông qua hai hình thức, gồm phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 3.204 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trị giá 300 tỷ đồng .

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của BVBank dự kiến tăng từ 6.408 tỷ đồng lên hơn 9.912 tỷ đồng , tương đương mức tăng gần 55%.