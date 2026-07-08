VietBank chuyển lên sàn HoSE, UPCoM chỉ còn 4 ngân hàng

Cổ phiếu VBB của Ngân hàng VietBank sẽ chính thức niêm yết trên HoSE vào ngày 14/7, kéo số lượng ngân hàng còn giao dịch cổ phiếu trên UPCoM giảm xuống 4 nhà băng .

Trong ngày giao dịch đầu tiên, VBB có giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu. Ảnh: VBB.

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) sẽ chính thức giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 14/7.

Trong ngày giao dịch đầu tiên, VBB có giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ± 20%.

Trước đó, ngày 29/6 là phiên giao dịch cuối cùng của VBB trên UPCoM. Kết phiên, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 13.700 đồng/đơn vị, tăng khoảng 45% so với đầu năm. Như vậy, mức giá tham chiếu khi chuyển sang HoSE thấp hơn 400 đồng so với giá đóng cửa trên UPCoM.

Kế hoạch niêm yết trên HoSE đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VietBank thông qua từ năm 2025. Ngân hàng hoàn tất hồ sơ và nộp lên HoSE vào tháng 3 năm nay. Đến giữa tháng 6, HoSE chấp thuận niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu VBB, tương ứng vốn điều lệ gần 10.769 tỷ đồng .

Song song với việc chuyển sàn, VietBank cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngân hàng đã phân phối gần 107,7 triệu cổ phiếu cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VietBank tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng . Tổng số cổ phiếu lưu hành cũng tăng từ gần 1,08 tỷ lên hơn 1,18 tỷ cổ phiếu.

Trong năm 2026, VietBank dự kiến tiếp tục thực hiện thêm hai đợt tăng vốn. Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 2.961 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tỷ lệ 5%, cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị hơn 740 tỷ đồng .

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trong năm, vốn điều lệ của VietBank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng , tương đương mức tăng khoảng 40%.

Sau khi VietBank chuyển sang HoSE, thị trường chỉ còn 4 ngân hàng giao dịch cổ phiếu trên UPCoM gồm ABBank (ABB), BVBank (BVB), PGBank (PGB) và Saigonbank (SGB).