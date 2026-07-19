Ngân hàng thông báo đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 24 tháng trở lên và có số dư dưới 20.000 đồng. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng thực hiện động thái tương tự.

Nhiều ngân hàng đang triển khai rà soát tài khoản không hoạt động. Ảnh: T.L.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (HNX: NVB) vừa thông báo sẽ đóng một số tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6) và có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tức dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Ngân hàng dự kiến thực hiện việc đóng tài khoản từ tháng 7 đến hết tháng 8.

Để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, NCB khuyến nghị khách hàng có nhu cầu tiếp tục duy trì tài khoản liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất trước thời điểm đóng tài khoản để được hướng dẫn. Sau thời hạn trên, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) cũng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng.

Khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản có thể kích hoạt lại bằng cách thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính (như nộp tiền hoặc chuyển khoản) hoặc đăng nhập ứng dụng LPBank và thực hiện giao dịch trên tài khoản. Nếu không nhận được phản hồi của khách hàng trước ngày 29/7, LPBank sẽ tiến hành đóng tài khoản vào ngày 30/7.

Không chỉ NCB và LPBank, thời gian qua nhiều ngân hàng cũng đã đồng loạt rà soát, đóng các tài khoản thanh toán không còn hoạt động trong thời gian dài.

Động thái của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tài khoản thanh toán được đóng trong các trường hợp như chủ tài khoản có yêu cầu; chủ tài khoản là cá nhân đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết; tổ chức có tài khoản chấm dứt hoạt động; hoặc chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm liên quan đến tài khoản thanh toán.

Tại dự thảo sửa đổi, NHNN đề xuất bổ sung thêm một trường hợp được phép đóng tài khoản thanh toán, đó là tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên kể từ lần giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản, trừ trường hợp khách hàng và ngân hàng có thỏa thuận khác.

Theo NHNN, đề xuất này xuất phát từ thực tế tồn tại nhiều tài khoản thanh toán không còn được sử dụng hoặc bị bỏ quên trong thời gian dài. Cơ quan soạn thảo cho biết hiện nay pháp luật chủ yếu cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận về việc xử lý các tài khoản này. Tuy nhiên, đối với những tài khoản được mở trước khi Nghị định 52/2024/NĐ-CP và Thông tư 17/2024/TT-NHNN có hiệu lực, nhiều trường hợp chưa có thỏa thuận cụ thể nên phát sinh khó khăn trong quá trình xử lý.