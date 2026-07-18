Lợi nhuận nhiều ngân hàng tăng đột biến

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm tăng đột biến nhờ đẩy mạnh huy động vốn, phát triển dịch vụ và ngân hàng số để tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Tổng hợp báo cáo tài chính đến ngày 18/7, dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận là Ngân hàng VPBank, khi tổng tài sản hợp nhất lần đầu vượt mốc 1,5 triệu tỷ đồng , tăng 19,2% so với cuối năm 2025. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng mạnh, với dư nợ tại ngân hàng mẹ đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng , tăng 24,6%.

Nhiều ngân hàng tăng tốc

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong 6 tháng đầu năm đạt gần 18.900 tỷ đồng , tăng tới 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch năm. Riêng quý II, Ngân hàng VPBank ghi nhận gần 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

VPBank ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến.

TPBank báo lãi trước thuế gần 4.670 tỷ đồng sau nửa đầu năm, hoàn thành gần một nửa mục tiêu năm. Nhà băng này cho biết tăng trưởng không chỉ đến từ tín dụng mà còn nhờ việc đẩy mạnh ngân hàng số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong vận hành, thẩm định tín dụng và quản trị rủi ro, qua đó tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong khi đó, ABBank trở thành ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 3.016 tỷ đồng , tăng tới 80% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Những kết quả này cho thấy sức bật của nhiều ngân hàng đang được cải thiện rõ rệt khi nền kinh tế phục hồi, nhu cầu vốn của doanh nghiệp gia tăng và hoạt động tín dụng diễn biến thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước.

Động lực mới từ đâu?

Theo báo cáo mới công bố của Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận sau thuế quý II của nhóm ngân hàng trong phạm vi theo dõi được dự báo tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mức tăng trưởng ước đạt khoảng 16%.

Động lực lớn nhất vẫn đến từ tín dụng khi dư nợ của nhóm ngân hàng được theo dõi dự kiến tăng khoảng 9% đến cuối quý II, trong đó phân khúc khách hàng doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Nhờ tăng trưởng tín dụng tích cực, thu nhập lãi thuần quý II được dự báo tăng 15,7%, cao hơn tốc độ tăng của thu nhập ngoài lãi. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ phục hồi cùng các khoản thu hồi nợ đã xử lý rủi ro cũng góp phần cải thiện lợi nhuận.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngành ngân hàng đang bước sang một giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Theo FiinRatings, sau giai đoạn tín dụng tăng rất mạnh trong năm 2025, năm 2026 sẽ là thời kỳ tăng trưởng có chọn lọc hơn khi tỷ lệ tín dụng trên GDP đã ở mức cao, thanh khoản chịu nhiều áp lực và các yêu cầu về quản trị rủi ro ngày càng chặt chẽ. Đơn vị này dự báo biên lãi ròng (NIM) toàn ngành sẽ tiếp tục duy trì dưới 3% trong năm nay do chi phí vốn còn cao trong khi lợi suất cho vay có xu hướng thu hẹp. Điều này đồng nghĩa với việc dư địa tăng trưởng từ hoạt động tín dụng sẽ không còn dồi dào như trước.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng sẽ phải tìm kiếm động lực mới từ nguồn thu ngoài lãi như dịch vụ tài chính, thanh toán, bancassurance, quản lý tài sản, ngân hàng số và các hệ sinh thái tài chính. Việc tối ưu chi phí vận hành thông qua chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tài sản và kiểm soát nợ xấu sẽ trở thành yếu tố quyết định khả năng duy trì lợi nhuận.

Giới phân tích nhận định bức tranh lợi nhuận khá tích cực nhưng sự phân hóa giữa các ngân hàng sẽ ngày càng rõ rệt. Những tổ chức tín dụng sở hữu nền tảng vốn mạnh, hạn mức tăng trưởng tín dụng lớn, chất lượng tài sản tốt và khả năng đa dạng hóa nguồn thu sẽ tiếp tục duy trì lợi thế, trong khi các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào thu nhập lãi thuần sẽ chịu áp lực lớn hơn trong giai đoạn tới.