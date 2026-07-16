TPBank lãi hơn 4.600 tỷ sau nửa năm

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.668 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 13% so với nửa đầu năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TPBank tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.668 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 2.500 tỷ đồng , tăng hơn 25%.

Tính đến ngày 30/6, tăng trưởng tín dụng của TPBank đạt 9,62%, với dòng vốn tiếp tục được ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức dưới 1,5%.

Với kết quả trên, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Theo TPBank, hai quý cuối năm thường là giai đoạn cao điểm tăng trưởng tín dụng. Cùng với việc chủ động xử lý chất lượng tài sản và kiểm soát rủi ro, đây sẽ là nền tảng để ngân hàng tăng tốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026.

TPBANK LÃI TRƯỚC THUẾ QUA CÁC NĂM (đơn vị: tỷ đồng) 0 2,5K 5,0K 7,5K 10K 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6TH2026 3,9K 4,4K 6,0K 7,8K 5,6K 7,6K 9,2K 4,7K Nguồn: BCTC DN.

Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 24/4, cổ đông TPBank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 10.300 tỷ đồng , tăng khoảng 12% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 600.000 tỷ đồng , tăng 19%; tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng , tăng 16%; dư nợ cho vay và chứng khoán nợ của tổ chức kinh tế trong nước đạt 360.000 tỷ đồng , tăng 15%.

Kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026 được xây dựng ở mức 15% và có thể được điều chỉnh nếu TPBank được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức cao hơn. Đồng thời, ngân hàng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Song song với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, TPBank cũng đang tăng cường năng lực tài chính thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng .