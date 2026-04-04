Con gái cựu sếp TPBank ứng cử vào HĐQT ngân hàng

TPBank đã công bố danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó có bà Đỗ Quỳnh Anh - con gái cựu Phó chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) vừa công bố danh sách 2 ứng viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4 này.

Trong đó, bà Đỗ Quỳnh Anh (31 tuổi) - con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch HĐQT TPBank - là một trong hai ứng viên. Hiện bà Quỳnh Anh đang nắm giữ hơn 85 triệu cổ phiếu TPB, tương đương khoảng 3,07% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo giới thiệu, bà Quỳnh Anh có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, trong đó gần 4 năm làm việc tại bộ phận Dịch vụ kiểm toán và tư vấn quản trị rủi ro của PwC Việt Nam. Bà tốt nghiệp cử nhân tại Vassar College (Mỹ) và đang hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài.

Ứng viên còn lại là bà Nguyễn Thị Hương Trang (48 tuổi), hiện là Kế toán trưởng CTCP Diana Unicharm. Bà có khoảng 8 năm làm việc tại doanh nghiệp này, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân, từng do ông Đỗ Anh Tú giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Bà Trang ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập của ngân hàng.

Nếu cả hai ứng viên được thông qua tại cuộc họp cổ đông thường niên 2026, HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có tổng cộng 6 thành viên với ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Bên cạnh công tác nhân sự, tài liệu đại hội cũng cho thấy TPBank đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên với vốn điều lệ khoảng 3.000 tỷ đồng trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM.

TPBank cho biết kế hoạch hiện trong giai đoạn nghiên cứu, xây dựng và sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với định hướng phát triển của VIFC và quy định của cơ quan quản lý. Trong giai đoạn đầu, trọng tâm của ngân hàng con là thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng - fintech - thị trường vốn và thu xếp vốn quốc tế.

Nhà băng này hiện đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.300 tỷ đồng , tăng 12% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng (+19%), huy động vốn tăng 16% và dư nợ tín dụng tăng 15%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026.