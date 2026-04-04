Ngân hàng 'bơm' gần 400.000 tỷ ra nền kinh tế sau 3 tháng

Tăng trưởng tín dụng tính đến 24/3 đạt 2,15%, tương đương quy mô cho vay ròng ra nền kinh tế đạt gần 396.000 tỷ đồng. Ngược lại, huy động vốn tăng chậm tạo áp lực lên thanh khoản.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến ngày 24/3, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, thấp hơn mức 2,28% cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, xét trên quy mô tuyệt đối, mức tăng này vẫn lớn hơn.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, cuối năm 2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt hơn 18,4 triệu tỷ đồng . Như vậy, mức tăng trưởng 2,15% trong 3 tháng đầu năm tương đương dư nợ tín dụng được giải ngân ròng ra nền kinh tế giai đoạn này đạt xấp xỉ 396.000 tỷ đồng .

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 15%, thấp hơn mức tăng 19,1% của năm 2025. Tuy nhiên, nhà điều hành cũng nhấn mạnh chỉ tiêu này sẽ được điều hành linh hoạt theo tình hình thực tế, trong đó ưu tiên tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt rủi ro nhằm ổn định vĩ mô.

Mức tăng trưởng kể trên tương đương với việc ngành ngân hàng sẽ giải ngân cho vay ròng ra nền kinh tế khoảng 2,76 triệu tỷ đồng năm nay.

Hiện nhiều công ty chứng khoán dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, nhóm ngân hàng lớn và có nền tảng tốt như Techcombank, Vietcombank, MB, ACB, VietinBank, HDBank và VPBank nhiều khả năng sẽ dẫn dắt toàn ngành với mức tăng trưởng tín dụng vượt 17%. Trong đó, Techcombank được dự báo đứng đầu với mức tăng 19,5%, theo sau là Vietcombank (19,24%), MB (18,98%), ACB (18,2%) và VietinBank (17,68%).

Đáng chú ý, một số ngân hàng như MB, HDBank và VPBank được hưởng lợi từ cơ chế chính sách khi tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém, qua đó tiếp tục nằm trong nhóm ưu tiên về hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Ngược lại, các ngân hàng quy mô nhỏ được dự báo gặp nhiều hạn chế hơn, với mức tăng trưởng thấp hơn trung bình ngành. PGBank được dự báo chỉ đạt mức tăng trưởng tín dụng 8,06% năm nay; trong khi ABBank dự báo tăng khoảng 9,88% và SaigonBank là 12,48%.

Ở góc độ dòng chảy tín dụng, năm 2026 được kỳ vọng chứng kiến sự dịch chuyển sang các lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng và đầu tư công. Khi tín dụng bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt, các ngân hàng như VPBank, Techcombank hay VIB nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm tận dụng hết hạn mức tăng trưởng được cấp. Dòng vốn tiêu dùng dồi dào qua đó có thể kích thích nhu cầu mua sắm, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Trong khi đó, với lợi thế nắm giữ hạn mức tín dụng lớn, các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, VietinBank và BIDV được kỳ vọng đóng vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm sân bay Long Thành hay cao tốc Bắc - Nam. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là diễn biến huy động vốn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tính đến ngày 24/3, Cục Thống kê cho biết huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%, thấp hơn đáng kể so với mức 1,23% cùng kỳ năm trước, trong khi tổng phương tiện thanh toán tăng 1,04% (so với 1,89% cùng kỳ 2025). Việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động tiếp tục tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống ngay từ đầu năm.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên, kéo theo cạnh tranh vốn giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt và gián tiếp gây khó khăn cho mục tiêu giảm lãi suất cho vay.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), kiểm soát thanh khoản hiện là thách thức rõ ràng và trực tiếp nhất đối với hệ thống ngân hàng trong ngắn hạn. Nhóm phân tích cho rằng để thu hẹp khoảng cách giữa tín dụng và huy động, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, trước khi tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) được cải thiện giúp lãi suất tìm lại điểm cân bằng.