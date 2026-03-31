Lãi suất huy động tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước ra chỉ đạo 'nóng'

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn, đảm bảo thanh khoản, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường và tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại ổn định mặt bằng lãi suất. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng đang có xu hướng tăng nhanh gần đây.

Tại công văn này, nhà điều hành chính sách tiền tệ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các khu vực tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.

Theo đó, đối với các ngân hàng, NHNN yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Các đơn vị cần tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Các nhà băng cần tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu các ngân hàng cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và Thống đốc NHNN.

Đối với các NHNN chi nhánh khu vực, NHNN yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, và các loại lãi suất cho vay khác...

Chỉ đạo các ngân hàng tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nhà điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức tín dụng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng, NHNN chi nhánh khu vực quán triệt, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thống đốc NHNN, các cấp có thẩm quyền.