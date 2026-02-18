Ngân hàng Nhà nước ưu tiên kiểm soát lạm phát năm 2026

Năm 2026, chính sách tiền tệ của NHNN vẫn tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: VGP.

Chia sẻ với báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong năm 2026 và giai đoạn tới là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phối hợp chính sách hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chính sách tài khóa đóng vai trò trụ cột tăng trưởng

Theo Phó thống đốc NHNN, chính sách tiền tệ và tài khóa là 2 trụ cột quan trọng của chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

Chính sách tiền tệ tác động trực tiếp đến tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu thông qua lãi suất, tỷ giá và tín dụng; đồng thời tạo môi trường ổn định nhờ kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của chính sách tiền tệ vẫn là giữ vững ổn định vĩ mô.

Trong khi đó, chính sách tài khóa với công cụ chi tiêu ngân sách, đầu tư công và sắc thuế có vai trò thúc đẩy tổng cầu mạnh mẽ hơn, tạo “hiệu ứng vốn mồi”, kích thích đầu tư tư nhân, tạo việc làm và gia tăng tiêu dùng.

Cùng với đó, phát triển thị trường vốn - gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu - được xem là “xương sống” giúp cung ứng vốn trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Giai đoạn 2026-2030, NHNN ưu tiên mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường vốn an toàn, bền vững. Ảnh: Nam Khánh.

Thời gian qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ ngành trong điều hành ngân quỹ, thị trường tiền tệ, trái phiếu Chính phủ và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn. Ổn định vĩ mô được duy trì đã góp phần nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, hỗ trợ phát hành trái phiếu và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Bước sang năm 2026 và đến năm 2030, trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ hạn hẹp, cần ưu tiên mở rộng chính sách tài khóa có trọng tâm, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường vốn an toàn, bền vững để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng cao.

Ưu tiên kiểm soát lạm phát năm 2026

Năm 2026, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro: tăng trưởng chậm, chính sách tiền tệ các nước lớn khó lường, phân mảnh thương mại và tác động của biến đổi khí hậu. Với độ mở cao, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp trong khi vẫn phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao gắn với ổn định vĩ mô.

Trước bối cảnh đó, Phó thống đốc NHNN cho biết nhà điều hành sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách với thời điểm và liều lượng phù hợp.

Tín dụng sẽ được tăng trưởng an toàn, hiệu quả, tập trung vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro. Thủ tục cấp tín dụng tiếp tục được đơn giản hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Song song, NHNN sẽ hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, củng cố an ninh hệ thống thanh toán và duy trì ổn định tỷ giá, thanh khoản, qua đó giữ vững niềm tin thị trường.