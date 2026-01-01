Chân dung người được ông Trump chọn làm chủ tịch Fed tiếp theo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế tiếp, mở ra khả năng thay đổi mạnh mẽ chính sách tiền tệ và thách thức tính độc lập của ngân hàng trung ương này.

Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh tại một sự kiện ở New York năm 2017. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế nhiệm ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, Reuters cho biết.

Quyết định này mở đường để một nhân vật lâu nay thường xuyên chỉ trích Fed có cơ hội hiện thực hóa quan điểm “thay đổi chế độ” chính sách tiền tệ, trong bối cảnh Nhà Trắng ngày càng gia tăng sức ép nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc thiết lập lãi suất.

“Tôi đã quen biết Kevin trong một thời gian dài và hoàn toàn tin rằng ông ấy sẽ đi vào lịch sử như một trong những Chủ tịch Fed vĩ đại, thậm chí có thể là người xuất sắc nhất. Ông ấy hội tụ đầy đủ phẩm chất lý tưởng và sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng”, ông Trump tuyên bố khi công bố quyết định trên mạng xã hội Truth Social.

Theo lịch trình công khai, trong ngày 30/1 không có sự kiện chính thức nào của Tổng thống liên quan đến Fed. Việc bổ nhiệm vẫn cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, và tốc độ thông qua tại một thượng viện chia rẽ sít sao hiện vẫn là dấu hỏi lớn.

Ngay sau thông tin đề cử, thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tích cực: chứng khoán quốc tế nhích lên, đồng USD tăng giá, trong khi vàng lao dốc. Giới đầu tư nhìn nhận ông Warsh là người có xu hướng ủng hộ lãi suất thấp hơn, song không đến mức nới lỏng quyết liệt như một số ứng viên tiềm năng khác.

“Ông ấy là nhân vật được giới tài chính đặc biệt coi trọng. Việc được bổ nhiệm vào cương vị này gần như chắc chắn sẽ kéo theo việc hạ lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về dài hạn, tôi tin ông ấy là một lựa chọn đáng tin cậy”, ông David Bahnsen, Giám đốc đầu tư của The Bahnsen Group, nhận định trên CNBC.

Quyết định đề cử của ông Trump khép lại “cuộc đua” giữa 4 ứng viên nặng ký, gồm ông Kevin Warsh; Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller; ông Rick Rieder của BlackRock; và Kevin Hassett - cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump.

Dù không giữ vị trí chính thức trong Nhà Trắng, ông Kevin Warsh, 55 tuổi, là nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump và thường xuyên xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida. Trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ ông Jerome Powell, Warsh được dự báo đóng vai trò như một “Chủ tịch Fed trong bóng tối”, thúc đẩy các ưu tiên chính sách của Tổng thống Trump.

Là luật sư và nghiên cứu viên thỉnh giảng uy tín tại Viện Hoover (Đại học Stanford), Warsh nhiều lần ủng hộ quan điểm của ông Trump về việc gây sức ép buộc Fed cắt giảm mạnh lãi suất, đồng thời chỉ trích ngân hàng trung ương đã đánh giá thấp tác động kiềm chế lạm phát từ tăng trưởng năng suất, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo thúc đẩy kinh tế.

Ông cũng kêu gọi cải tổ toàn diện Fed, từ thu hẹp bảng cân đối kế toán đến nới lỏng quy định ngân hàng. Với nền tảng Phố Wall khi từng là đối tác quản lý tài sản cho tỷ phú Stanley Druckenmiller cùng mối quan hệ gia đình với nhà tài trợ lớn của ông Trump là Ron Lauder, ông Warsh được cho là sẽ chịu áp lực lớn trong việc chứng minh tính độc lập của ngân hàng trung ương với tổng thống.