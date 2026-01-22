Ông Trump hé lộ người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Tổng thống Donald Trump tiết lộ danh sách kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell đang thu hẹp còn một người, song từ chối công bố danh tính, giữa lúc căng thẳng leo thang về tính độc lập của Fed.

Các cáo buộc nhắm vào ông Powell đang khiến Quốc hội Mỹ và phố Wall bất an. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Joe Kernen của CNBC sau bài phát biểu hôm 21/1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) ông Trump nói lựa chọn của mình “đang thu hẹp dần”, nhưng không nêu tên bất kỳ ai.

Trước đó, bài phát biểu của ông trước các lãnh đạo thế giới bị đánh giá là lan man, tập trung công kích các đối thủ chính trị trong và ngoài nước, đồng thời lần đầu loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nhằm vào một đồng minh NATO để giành quyền kiểm soát Greenland.

Chỉ trích Chủ tịch Fed

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Trump tiếp tục chỉ trích gay gắt Chủ tịch Fed Jerome Powell, đặc biệt xoay quanh việc Fed không cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Ông cáo buộc ông Powell phản ứng thái quá trước các số liệu kinh tế tích cực và cho rằng điều này kìm hãm đà tăng trưởng.

Ông Powell dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào mùa hè năm nay, và ông Trump sẽ là người lựa chọn người kế nhiệm. Ngoài chính sách lãi suất, ông Trump còn đặt dấu hỏi về dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD .

Những chỉ trích này đã dẫn tới việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell - động thái mà Chủ tịch Fed công khai phản đối.

Ông Trump trả lời phỏng vấn với CNBC tại WEF 2026. Ảnh: CNBC.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, ông Trump nói với CNBC: “Tôi nghĩ ban đầu là ba người, rồi xuống còn hai, và trong đầu tôi bây giờ có lẽ chỉ còn một”.

Cố vấn kinh tế của ông Trump, Kevin Hassett, từng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng, song Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn giữ Hassett ở vị trí hiện tại. Các cái tên khác được đưa ra gồm Kevin Warsh, Christopher Waller và Rick Rieder.

Ông Trump cũng tiếp tục công kích cách ông Powell điều hành nền kinh tế.

“Ông ấy luôn chậm trễ, lúc nào cũng chậm, trừ khi dính dáng đến chính trị vì phía bên kia”, ông Trump phàn nàn.

Theo ông, mỗi khi xuất hiện các số liệu kinh tế tích cực, thị trường chứng khoán lại giảm điểm vì lo ngại Fed sẽ nâng lãi suất. “Điều đó bóp nghẹt mọi chu kỳ tăng trưởng mạnh, trong khi chúng tôi muốn có một giai đoạn bứt phá”, ông nói thêm.

Quốc hội và thị trường tài chính bất an

Những đòn công kích kéo dài của ông Trump nhằm vào Chủ tịch Fed, cùng với các phát ngôn úp mở về khả năng sa thải ông Powell, từ lâu đã khiến Phố Wall và Quốc hội Mỹ lo ngại.

Gần đây nhất, nhiều thượng nghị sĩ, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, bày tỏ quan ngại sau khi DOJ, cơ quan đang tiến hành hàng loạt vụ truy tố nhắm vào các đối thủ cá nhân của ông Trump, mở điều tra hình sự đối với ông Powell.

Vụ việc thậm chí khiến Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune phải đưa ra cảnh báo hiếm hoi, công khai nhắn gửi chính quyền: “Tôi chưa xem hồ sơ hay các cáo buộc cụ thể, nhưng nếu đã làm thì chúng phải là những cáo buộc có thật và đủ nghiêm trọng”.

Cuộc điều tra của DOJ được cho là sẽ làm phức tạp đáng kể kế hoạch thay thế ông Powell vào tháng 5, thời điểm nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông kết thúc. Đồng thời, nó cũng có thể tạo điều kiện để ông Powell tiếp tục ở lại Fed với vai trò Thống đốc, theo nhiệm kỳ riêng biệt trong cấu trúc lãnh đạo đặc thù của cơ quan này.

Thông thường, Chủ tịch Fed sẽ rời luôn ghế Thống đốc khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo, song vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Việc nhiệm kỳ của ông Powell khép lại diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang bị cáo buộc thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nhằm làm suy giảm tính độc lập của Fed, song song với việc ông Trump ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm.

Kế hoạch này có thể tiếp tục bị trì hoãn, khi hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là Thom Tillis và Lisa Murkowski tuyên bố sẽ “đóng băng” việc phê chuẩn ứng viên thay thế ông Powell cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

“Nếu vẫn còn bất kỳ nghi ngờ nào về việc các cố vấn trong chính quyền Trump đang thúc đẩy chấm dứt tính độc lập của Fed, thì giờ đây không còn lý do để nghi ngờ nữa”, ông Tillis viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, ông Trump từng nói “rất khó xảy ra” khả năng sa thải Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, phát biểu này được đưa ra sau khi ông được cho là đã tham khảo ý kiến các nghị sĩ Cộng hòa và thậm chí trình bày một bản dự thảo thư thông báo chấm dứt nhiệm kỳ dành cho ông Powell.

“Không, chúng tôi không có kế hoạch làm gì cả,” ông Trump nói khi đó. “Ông ấy làm việc tệ, nhưng tôi không nói về chuyện sa thải. May mắn là trong khoảng tám tháng tới, chúng tôi sẽ có quyền thay đổi và sẽ chọn một người phù hợp”.