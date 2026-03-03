Tổng thống Trump vạch lộ trình chi tiết đánh Iran

Sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh bị tấn công bằng drone ngày 3/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm có hành động đáp trả khốc liệt.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự tại Trung Đông có thể kéo dài hơn dự kiến nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược.

Theo NDTV, ông khẳng định đòn trả đũa cho vụ tấn công đại sứ quán và cái chết của 6 binh sĩ Mỹ đang cận kề, đồng thời nhấn mạnh "làn sóng hỏa lực lớn nhất vẫn chưa diễn ra".

Dù trước đó tuyên bố không ngại đưa bộ binh vào Iran, nhưng nay ông Trump cho rằng điều này "có thể không cần thiết" và Washington sẽ chỉ sử dụng bộ binh nếu tình thế bắt buộc. Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ sẵn sàng duy trì chiến dịch vượt quá khung thời gian 4-5 tuần dự kiến ban đầu.

Lần đầu tiên, Tổng thống Trump vạch ra các mục tiêu cụ thể nhằm làm tê liệt Iran nhưng không bao gồm việc lật đổ chính quyền. Đó là phá hủy kho tên lửa và năng lực hải quân. Xóa sổ chương trình hạt nhân. Chấm dứt việc Iran hỗ trợ các nhóm vũ trang ủy nhiệm trong khu vực.

Ngày 3/3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định hiện đã “quá muộn” để đàm phán với Tehran, bất chấp các tín hiệu muốn đối thoại từ phía Iran. Tuyên bố này cho thấy sự thay đổi hoàn toàn chỉ sau 2 ngày, khi trước đó ông từng để ngỏ khả năng thương lượng.

Phía Iran cũng thể hiện lập trường kiên quyết tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nhấn mạnh cách duy nhất để dừng xung đột là Mỹ và Israel phải chấm dứt hoàn toàn các hành động “gây hấn quân sự”.

Cùng quan điểm, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, bày tỏ sự hoài nghi về tính hữu ích của việc ngồi vào bàn đàm phán: “Ngôn ngữ duy nhất để đối thoại với Mỹ lúc này là ngôn ngữ của sự phòng thủ. Không còn thời gian cho đàm phán nữa”.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio tiết lộ Washington quyết định tham chiến sau khi biết đồng minh Israel chuẩn bị tập kích Iran. Mỹ tin rằng nếu không ra tay trước, các căn cứ của Mỹ trong khu vực chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trả đũa hàng đầu của Tehran.

Israel công bố video không kích trụ sở chính quyền Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 1/3 công bố đoạn video chính thức đầu tiên cho thấy các đòn không kích nhằm vào mục tiêu là các trụ sở của chính quyền Iran nằm tại trung tâm thủ đô Tehran.