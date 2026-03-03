Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Iran nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh

  • Thứ ba, 3/3/2026 22:08 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cáo buộc Israel đang cố tình đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột toàn diện thông qua các hoạt động phá hoại và tấn công vào mục tiêu dân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức bên trong một ngôi trường bị Mỹ và Israel tấn công ở Tehran vào ngày 3/3/2026. Ảnh: PresTV.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/3, ông Baghaei cáo buộc chính quyền Israel đang cố tình tìm cách mở rộng quy mô cuộc chiến hiện tại do Mỹ và Israel khơi mào, nhằm kéo khu vực vào một "biển lửa" lớn hơn.

Ông Esmaeil Baghaei khẳng định việc gây mất ổn định khu vực là "dự án của chính quyền Israel, và Mỹ cũng đã bị kéo vào con đường này".

"Họ đã tìm cách lợi dụng tình hình, mở rộng phạm vi hỏa lực và thực hiện hành vi phá hoại tại các quốc gia trong khu vực nhằm biến cuộc chiến mà họ mào để chống lại Iran, tạo thành một cuộc xung đột lan rộng khu vực", ông Baghaei nhấn mạnh.

Ông đồng thời khẳng định Iran chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và cảnh báo rằng chiến tranh một khi bùng nổ sẽ không chỉ giới hạn trong biên giới Iran. Cùng ngày, Iran đồng thời xác nhận đã thực hiện các đợt trả đũa làm tê liệt một căn cứ không quân lớn của Mỹ tại Bahrain để đáp trả các cuộc không kích xuất phát từ đây.

Phát ngôn viên này gọi các cuộc tấn công vào trường học, giới tinh hoa và trẻ em là hành vi diệt chủng nhằm hủy hoại tương lai dân tộc Iran.

Đến nay, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng ít nhất 787 người Iran, trong đó có hơn 160 học sinh. Phía Mỹ, có 6 quân nhân thiệt mạng.

Khi nói về các điều kiện chấm dứt xung đột, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran luôn chọn con đường ngoại giao nhưng bị ép phải kháng chiến. Theo đó, để chấm dứt chiến tranh cần phải ngăn chặn và chấm dứt hoàn toàn các hành động xâm lược quân sự của Mỹ và Israel.

Ông Baghaei kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần hành động quyết liệt để buộc các bên xâm lược ngừng bắn trước khi quá muộn.

Ba ngày sau các cuộc không kích hiệp đồng của Mỹ và Israel, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, cũng đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về triển vọng ngoại giao giữa hai nước.

Ông Bahreini khẳng định: “Tehran hiện rất hoài nghi về tính hữu ích của việc ngồi vào bàn đàm phán với Washington. Ngôn ngữ duy nhất để đối thoại với Mỹ lúc này là ngôn ngữ của sự phòng thủ. Không còn thời gian cho đàm phán nữa”.

Vấn đề Trung Đông

Minh Anh

Israel hack camera giao thong theo doi lanh tu Iran hinh anh

Israel hack camera giao thông theo dõi lãnh tụ Iran

11 giờ trước 20:25 3/3/2026

0

Các điệp viên Israel đã dành nhiều năm theo dõi hệ thống camera giao thông của Tehran để xác định vị trí của Lãnh tụ Iran và gây nhiễu đường dây điện thoại.

